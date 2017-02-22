«Диета-18» купила бизнес-центр на Выборгской набережной

Здание было построено в 1961 г., а в 2005 г. в нем был проведен капитальный ремонт

Торги по продаже бизнес-центра «Система» на Выборгской набережной, 29 состоялись 22 февраля на площадке «Межрегиональной электронной торговой системы» (МЭТС). Их организатором выступил «Российский аукционный дом» (РАД) по поручению залогового кредитора — Сбербанка. Здание бизнес-центра класса С общей площадью 8200 кв.м. (арендопригодная площадь - 5500 кв.м.) было выставлено на продажу за 311 млн руб., но на торгах его стоимость выросла до 544,7 млн руб. Победителем торгов, предложившим наибольшую цену, стало ООО «Диета-18». Вторым участником было ООО «Дивенский», которое остановилось на цене 529 млн руб., сказано в протоколе о результатах торгов.

Представитель ООО «Диета-18» Игорь Бернштейн подтвердил информацию о покупке бизнес-центра, уточнив, что компания не намерена менять профиль здания.

Бизнес-центр расположен недалеко от станции метро «Выборгская», в нем около 90% помещений сдано в аренду по краткосрочным договорам, сказано в презентации к торгам на сайте РАД. Здание было построено в 1961 г., а в 2005 г. в нем был проведен капитальный ремонт.

До сих пор собственником недвижимости было ООО «Стиль». В прошлом году компания была признана банкротом, в ее отношении было открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, следует из материалов на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. В декабре в реестр кредиторов было включено требование Сбербанка о включении в реестр кредиторов с требованием на 670 млн руб., при этом залогом имущества должника было обеспечено требование на 321 млн руб., сказано в материалах дела.

Директор РАД Андрей Степаненко назвал результаты торгов «уникальными». «Офисная недвижимость в результате последнего кризиса больше всего упала в цене, а этот бизнес-центр был продан с 75% превышением», - передал через пресс-службу Степаненко. Обычно сделки в рамках банкротства проходят с дисконтом в 50% и более, добавил он. Степаненко считает, что результаты торгов свидетельствуют о возвращении интереса инвесторов к приобретению коммерческий недвижимости в Петербурге.

Ставки для такого бизнес-центра могут составлять 600-700 руб. за 1 кв.м. в месяц, считает гендиректор петербургского офиса Colliers International Андрей Косарев. Цена покупки объекта примерно на 20% выше среднерыночной, оценивает он. Видимо, инвестор рассчитывает, что затраты удастся окупить, вопрос в том, как новый собственник будет использовать объект, планирует ли его реновацию, рассуждает Косарев.

Холдинг «Диета» создан в 1993 г. на базе магазина № 18, входившего в состав госпредприятия «Лендиетторг». На пике развития в сети было 11 магазинов, теперь остался только один магазин на Садовой ул. В 2015 г. ритейлер заявил, что будет концентрироваться на сдаче в аренду недвижимости, а не на розничной торговле.