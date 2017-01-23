Чиновники хотят повысить сборы с голливудских картин

Минкультуры и Фонд кино предлагают поднять стоимость прокатных удостоверений более чем в 1000 раз – до 5 млн рублей

Государству необходимо вводить новые меры по поддержке отечественной киноиндустрии и ограничения для голливудских картин, заявил на пресс-конференции по итогам года кино министр культуры Владимир Мединский.

Он напомнил, что у министерства есть возможность расчищать прокат от голливудского кино под отечественные блокбастеры и фильмы-кинособытия (министерство с 2016 г. имеет право не выдавать прокатные удостоверения на даты, уже занятые фильмом с похожей тематикой). Но, уверен министр, этого недостаточно: в российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые отъедают место у отечественного кино. В качестве примера он привел последний уикенд, когда почти 50% сеансов в кинотеатрах страны было отдано под премьеру «Три икса: мировое господство». Большая часть голливудских картин выходит в российском прокате только потому, что они прописаны в пакетных соглашениях, согласился на пресс-конференции продюсер Федор Бондарчук.

Как именно министерство намерено бороться с большим числом голливудских фильмов в прокате, Мединский объяснять отказался.

О том, что число иностранных фильмов в отечественном прокате необходимо ограничить, говорит и управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев. Порог вхождения голливудского кино на российский рынок очень низкий, указывает он: «Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 руб.» (это сумма госпошлины, которую необходимо уплатить при получении удостоверения. – «Ведомости»).

Чиновники, по словам Малышева, сейчас обсуждают идею увеличить эту сумму до 5 млн руб.: «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино». Сотрудник Минкультуры сообщил «Ведомостям», что эту идею активно лоббирует Мединский, который собирается ее официально представить на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин. Стоимость удостоверения для российских картин в этой ситуации также составит 5 млн руб., но в отличие от иностранных картин эти затраты им будут тем или иным образом компенсированы, уточнил собеседник «Ведомостей». Представитель Министерства культуры этого комментировать не стал.

По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2016 г. российские кинотеатры показали 585 картин, из них 413 – иностранные. Сборы в России превысили 49 млрд руб., почти 82% этой суммы пришлось на иностранные фильмы. В 2015 г. доля российского кино была ниже – меньше 18%.

В последние годы чиновники регулярно обсуждают различные меры ограничения голливудского кино в прокате. Мединский неоднократно высказывался за идею введения квот на иностранное кино, когда под такое кино отводится не больше какой-то части сеансов, например половины. Прежний руководитель Фонда кино Сергей Толстиков предлагал перераспределять часть сборов голливудских фильмов в России на производство отечественных картин. Но против таких идей выступали не только прокатчики и кинотеатры, но часто и сами российские продюсеры и режиссеры. Противники жестких мер протекционизма указывали, что ограничения убьют прокат и в итоге никак не помогут российской киноиндустрии.

С другой стороны, российские продюсеры и режиссеры регулярно жалуются, что им сложно конкурировать на равных с большими голливудскими студиями, прежде всего с их маркетинговыми бюджетами. Поэтому многие из них активно поддержали позицию Минкультуры по ограничениям при выдаче прокатных удостоверений на самые важные для проката даты – праздники и каникулы.

Мединский говорит, что в прошлом году министерству приходилось предупреждать прокатчиков голливудских картин, что такая мера может быть к ним применена, если они не сменят сроки проката того или иного фильма. Конкретные случаи министр назвать отказался и лишь уточнил, что все обсуждения закончились полюбовно - переносом сроков проката. В выдаче удостоверения чиновники в итоге никому не отказали.