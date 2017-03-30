Продажи автомобилей в Петербурге в феврале упали на 1%

В январе - феврале 2017 г. в Петербурге было продано 15 482 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики «Auto-Dealer-СПб». В феврале дилеры продали 8909 новых машин, что на 2% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 35% больше, чем в январе нынешнего. Российский рынок в этом месяце сократился на 4,1% до 106 658 штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Самым продаваемым автомобилем в Петербурге в феврале был Renault, самый высокий рост продажи из топ-10 показала Lada (+24%). Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в январе - феврале составила 8,4% (за первые два месяца 2016 г. – 8,1%).

Главным неудачником февраля можно признать Hyundai, хотя именно на этот месяц пришелся дебют новой версии модели Solaris, машина попала на рынок в середине февраля, дилеры сразу же столкнулись с ее дефицитом, говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Продажи Solaris в феврале упали на 170 шт (17%), весь петербургский рынок - на 213 машин. В Петербурге возможен был рост продаж автомобилей, если бы не дефицит на Solaris и не уход Daewoo, замечает Чаплыгин.

Цены на новый Solaris начинаются от 600 000 руб. на сайте официального импортера. Серийное производство новой модели на петербургском заводе началось 15 февраля. «Мы стабильно производим эту модель каждый день согласно производственному графику и отгружаем дистрибутору», - сообщила представитель завода Hyundai.

Дефицит нового Solaris продолжается с момента выхода его на рынок, спрос превышает предложение на 30-40%, говорит гендиректор автохолдинга «Максимум» Вадим Арустамян. Клиенты не выбирают другую модель и предпочитают ждать, когда автомобиль появится в центре, замечает он.

Это очень удачная модель, которая пользуется высоким спросом, в центрах группы «Рольф» машины были в наличии и в феврале, и в марте, говорит его представитель. Соотношение цена - качество - комфорт позволяет и новому Solaris быть на ведущих позициях среди конкурентов в своем сегменте, замечает Чаплыгин. Люди хотят дешевую и красивую машину, резюмирует он.