Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Разрешение на колеса

Россия может на полгода ввести лицензирование импортируемых колес из алюминия

Минпромторг объясняет это желанием обеспечить безопасность и честную конкуренцию

Минпромторг предлагает ужесточить условия импорта алюминиевых колес и в качестве односторонней меры нетарифного регулирования ввести до конца 2017 г. их лицензирование. Это следует из опубликованного уведомления о подготовке проекта постановления правительства. Предложение касается колес, ввозимых из стран, не входящих в состав Евразийского экономического союза. «По итогам прошлых лет выявлен комплекс проблем, связанных с эксплуатационными свойствами колес из алюминия, импортируемых в розничный сегмент рынка России», – говорится в уведомлении. Для снижения себестоимости и цен «недобросовестные производители снижают массу колеса из алюминия на величину до 20% посредством утонения колесного диска и обода колеса». В итоге «в большинстве случаев такие колеса на практике не отвечают заявленным характеристикам по динамической и статической нагрузке и не проходят требуемые испытания, что представляет угрозу здоровью и жизни потребителей». Это же «разрушает рыночную конкуренцию».

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