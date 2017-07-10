Российский автозавод Nissan вернется к работе в две смены

Производство вырастет на четверть, штат завода - почти на треть: компания реагирует на возобновившийся спрос на российском рынке

Ожидаемый рост производства в 2017 г. связан с оживлением на российском рынке, поясняет представитель компании Евгений Егоров / Ведомости

Завод Nissan в Санкт-Петербурге увеличит по итогам 2017 г. производство на четверь и дополнительно наймет еще 450 человек, рассказал в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров Nissan Europe Пол Уиллкокс. В октябре автозавод вернется к работе в две смены.

Сейчас на заводе работает 1530 человек, уточнил «Ведомостям» представитель компании. В 2016 г. предприятие проектной мощностью 100 000 автомобилей в год выпустило 36 458 автомобилей - на 8% больше, чем в 2015 г. Здесь производятся Qashqai, Murano и X-Trail. Часть машин поставляются в Казахстан, Беларусь, Ливан (только Datsun, выпускаемые группой по контрактной схеме на мощностях «АвтоВАЗа») и Азербайджан.

Ожидаемый рост производства в 2017 г. связан с оживлением на российском рынке, поясняет представитель компании. В первом полугодии 2017 г. в России было продано 718 529 легковых и легких коммерческих автомобилей - на 6,9% больше, чем годом ранее, гласят данные АЕБ. В период 2013-2016 гг. спрос только сокращался. Продажи автомобилей марки Nissan по итогам января-июня 2017 г. снизились на 3% до 35 208 шт., Datsun - выросли на 32% до 10 895 шт., Infiniti - увеличились на 16% до 2632 шт., по данным АЕБ.

Развивая локальное производство Nissan также продолжает изучать возможность поставок в Россию электромобилей Nissan Leaf.