Китай задумался о запрете бензиновых и дизельных автомобилей

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Власти обеспокоены растущим загрязнением воздуха в городах, изменениями климата и зависимостью страны от импорта нефти Kim Kyung-Hoon / REUTERS

Китай может вскоре присоединиться к Великобритании и Франции, которые недавно объявили о планах запретить продажи бензиновых и дизельных машин к 2040 г. Это следует из заявления замминистра промышленности КНР Синь Гуобиня, опубликованного в воскресенье китайским информационным агентством «Синьхуа».

«Некоторые страны установили срок окончания производства и продаж автомобилей на традиционном топливе. [Наше] министерство также начало соответствующие исследования и установит аналогичный срок совместно с профильными департаментами. Эти меры, безусловно, окажут сильное влияние на развитие нашей автомобильной промышленности», – заявил министр и предупредил, что отрасль ждут «неспокойные» времена.

Китай в 2009 г. обогнал США, став крупнейшим автомобильным рынком в мире. Он также занимает сейчас первое место по производству: в 2016 г. выпуск составил 28 млн машин, или почти 30% от общемирового показателя (94 млн). Эта цифра включает как коммерческий транспорт, так и легковые автомобили. Теперь Пекин ставит амбициозную задачу: к 2025 г. продавать не менее 7 млн новых электромобилей в год.

Власти обеспокоены растущим загрязнением воздуха в городах, изменениями климата и зависимостью страны от импорта нефти. Поэтому они поддерживают производство машин, работающих на новых источниках энергии (включают полностью или частично электрические автомобили), предоставляя субсидии и облегчив процедуру регистрации для покупателей таких машин. Привлеченные взрывным ростом продаж и щедрыми субсидиями, более 200 компаний заявили о намерении выпускать и продавать электромобили в Китае.

Кроме того, Пекин видит в производстве электромобилей возможность обогнать глобальных автопроизводителей и обеспечить китайским компаниям большую долю рынка. На рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания конкурентные позиции Китая никогда не были сильными. А рынок электромобилей в КНР уже стал крупнейшим в мире: в 2016 г. в стране было продано 507 000 таких машин.

Производство электромобилей признано приоритетным направлением и в промышленной стратегии страны, известной как «Сделано в Китае 2025». Это одна из 10 высокотехнологичных отраслей, в которых Китай намерен создать компании, лидирующие на внутреннем рынке и конкурентоспособные и на мировом.

Правительство, кроме того, разрабатывает политику торговли квотами на выбросы вредных газов, которая тоже должна стимулировать производство электромобилей. Все автопроизводители будут обязаны либо производить определенное количество электромобилей, либо покупать квоты на выбросы в качестве компенсации. Проекты этих планов уже появлялись в СМИ, но законную силу пока не обрели. Предполагалось, что новые меры могут вступить в силу уже в следующем году. Но в конце августа агентство Reuters сообщило, что Пекин, вероятно, отложит введение новых правил, чтобы дать глобальным автопроизводителям время подготовиться.

Перевела Надежда Беличенко