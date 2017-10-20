Bentley и Bugatti меняют руководство

С марта 2007 г. должности руководителей Bentley и Bugatti, входящих в Volkswagen Group, всегда занимал один человек, с 2018 г. у каждой компании будет свой руководитель Fabian Bimmer / Reuters

Гендиректором Bentley Motors станет Адриан Холлмарк, сообщила компания. Он вступит в должность с 1 февраля 2018 г., и заменит Вольфганга Дюрхаймера, который руководил компанией с 2011 г. Дюрхаймер уходит на пенсию, сообщила компания, одновременно оставляя пост президента французской Bugatti Automobiles, также входящей в группу Volkswagen. В Bugatti его заменит Стефан Винкельман, до марта 2016 г. возглавлявший еще одного производителя спортивных автомобилей, входящего в немецкую группу, итальянскую Automobili Lamborghini. С марта 2007 г., после увольнения из французской компании Томаса Бшера, должности руководителей Bentley и Bugatti всегда занимал один человек.

Холлмарк, которому сейчас 55 лет, перейдет в Bentley из Jaguar Land Rover, где был директором по глобальной стратегии. У него более 18 лет опыта работы на автомобильных рынках США, Европы и Азии в марках Porsche, Volkswagen и Saab. Он уже работал в Bentley - руководил продажами и маркетингом с 1999 по 2005 гг., в том числе играл важную роль в запуске купе Continental GT в 2003 г.

Вместе с гендиректором в Bentley сменятся руководители направлений инженерии, продаж и кадров. Вернер Титц (54 года) станет главным инженером, заменив Рольфа Фреха (60 лет). Титц переходит в британскую марку из Porsche, где руководит инженерными разработками кузова и отделки. Новым руководителем продаж и маркетинга станет Крис Крафт (58 лет), сменяя Андреаса Оффермана (60 лет). Крафт с 2012 г. возглавлял подразделение Porsche в Великобритании, перед этим был там же директором бренда VW. Астрид Фонтейн (48 лет) станет директором по кадрам, цифровым и информационным технологиям вместо Марлиз Рогайт, (60 лет). Фонтейн перейдет в Bentley с должности вице-президента Porsche North America.

Винкельман (53 года) был президентом и гендиректором Lamborghini 11 лет. Весной 2016 г. он перешел в компанию Audi Sport. До прихода в VW Group в 2005 г. он работал в Fiat.

Дюрхаймер, которому сейчас 59 лет, будет консультировать Volkswagen Group по автоспорту, сказала компания. При нем британский бренд выпустил первый внедорожник Bentayga, создание которого активно отстаивал Дюрхаймер. До конца этого года будет выведено на рынок новое поколение Continental GT. Продажи компании превысили отметку 10 000 машин в год. В Bugatti при Дюрхаймере был разработан и запущен суперкар Chiron. Дюрхаймер начинал карьеру в BMW, затем работал в Porsche и Audi.

По данным отчета VW Group за первое полугодие 2017 г., поставки автомобилей Bentley за 6 месяцев выросли на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5238 шт. Оборот снизился до 867 млн евро (с 887 млн евро), но прибыль поднялась до 13 млн евро (вместо убытка 22 млн евро). Улучшение результата связано с положительными эффектами обменного курса и снижением затрат на разработку продукта, сообщила VW. Падение фунта после решения Великобритании выйти из ЕС сделало экспорт Bentley более прибыльным, отмечает Automotive News Europe.