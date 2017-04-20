Россияне сделали предзаказ на 40 Lamborghini Urus

Жители Москвы и Петербурга сделали предзаказ на около 40 кроссоверов Lamborghini Urus. Об этом сообщил исполнительный директор АО «Автодом» (дилер марки) Сергей Мордовин сегодня на официальном открытии шоу-рума в Петербурге. По его словам, в 2017 г. в России планируется продать не менее 34 автомобилей Lamborghini.

Модель Lamborghini Urus сегмента SSUV будет представлена в декабре этого года в штаб-квартире марки - итальянском Санта-Агата-Болоньезе, на российском рынке он появится в середине 2018 г., сообщил глава Lamborghini Стефано Доменикали. Это первый кроссовер в модельном ряде Lamborghini. Его ожидаемая стоимость - 250 000 евро, для предзаказа достаточно заплатить 10%, говорит Мордовин.

Единственный дилер марки в России - «Автодом» - продает машины в двух центрах. В Петербурге он перенес продажи марки со Стартовой улицы на Пулковское шоссе, где построил шоу-рум площадью 200 кв. м. Новый центр нужен в преддверии выпуска Urus, говорит Мордовин. В 2016 г. дилер продал 34 машины (+40% к 2015 г.), 10 из которых - в Петербурге. Среди покупателей нет чиновников, это бизнесмены, которые не боятся показать свои доходы, отмечает Мордовин. Несколько лет назад эту модель часто выбирали жители Кавказа, вспоминает он.

После выхода кроссовера Россия приобретет статус одного из ключевых рынков для компании на глобальном уровне, говорит представитель Lamborghini в России. В 2017 г. Lamborghini откроет флагманский центр в Москве площадью более 1300 кв. м; сейчас компания ищет дилера в Южном Федеральном округе.

Lamborghini входит в концерн Volkswagen. В 2016 г. мировые продажи Lamborghini выросли на 6% до 3457 шт. Через два года объем продаж составит 7000 машин, прогнозирует Доменикали. В 2011 г. компания реализовала 1602 машины. Выручка Lamborghini в 2016 г. выросла на 4% до 906 млн евро., по данным компании.

В первый год выпуска Urus производитель поставит в Россию только машины по предзаказу, говорит Мордовин, отмечая, что заказ на 2017 г. Lamborghini уже закрыт. Предполагается что «Автодом» будет продавать до 150 кроссоверов в год, 30-50 из которых - в Петербурге, прогнозирует Мордовин. Он надеется на увеличение спроса в Петербурге после того, как через два года здесь откроется сертифицированный гоночный трек.

«Автодом» продает машины классов premium и luxury, у компании девять центров BMW, MINI, Mercedes-Benz, Porsche и др. , пять из которых - в Москве. Выручка в 2015 г. -11,8 млрд руб., убыток - 2,57 млрд руб.

Lamborghini - штучный и довольно нишевый товар, обычно в первый год после открытия шоу-румов таких брендов продажи выше, чем в последующие годы, говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, в среднем, даже с учетом выхода на рынок новой модели Urus, годовые продажи в Петербурге вряд ли превысят 10 штук.