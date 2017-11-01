У дилеров «АвтоВАЗа» закончились универсалы Vesta и его cross-версии

На Vesta SW и Vesta SW Cross высокий спрос, а ситуация, сложившаяся у дилеров, – обычная для вывода новинок на рынок, говорит представитель «АвтоВАЗа» Андрей Гордеев / Ведомости

Дилеры «АвтоВАЗа» реализовали все поставленные им универсалы Vesta и его cross-версии, продажи которых стартовали 25 октября, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех крупных дилерских компаний. Проданы машины во всех комплектациях, в салонах остались только демонстрационные образцы. Два дилера говорят, что уже выбрали даже половину ноябрьской квоты на поставку вазовских новинок, третий принимает заказы только на декабрьское производство. Обе новинки с сентября 2017 г. выпускаются на ижевском заводе группы «АвтоВАЗ». Там же производится седан этого семейства.

Прямых конкурентов нет Из-за текущего дефицита новинок «АвтоВАЗ» вряд ли потеряет покупателей – прямых конкурентов c сопоставимыми ценами на рынке нет, отмечают дилеры. Например, универсал Ford Focus стоит от 926 000 руб., Kia Cee’d SW – от 899 900 руб. По цене с Vesta конкурирует Lada Largus (универсал стоит от 529 900 руб.), но это уже не новая модель.

«АвтоВАЗ» изначально поставил немного машин, небольшой была и ноябрьская квота, говорят дилеры. По их словам, похожая ситуация была два года назад, когда «АвтоВАЗ» выводил на рынок седан Vesta. Такой подход позволяет избежать затоваривания, заморозки средств дилеров, обеспечивает планомерную загрузку конвейера, отмечают собеседники. Но с учетом цены (Vesta SW стоит 639 900–804 900 руб., Vesta SW Cross – 755 900–847 900 руб.) и традиционно меньшей популярности в России чистых универсалов по сравнению с седанами такой спрос на новые Vesta стал неожиданным, замечает один из топ-менеджеров. Видимо, сказались рекламная поддержка и отложенный спрос – о новинках долго говорили, клиенты их ждали, считает начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун. Помог и общий рост рынка. Продажи марки растут в России с лета 2016 г., весь рынок – с весны 2017 г. В январе – сентябре 2017 г. в России был продан 54 641 седан Vesta – четверть общих российских продаж марки, свидетельствуют данные АЕБ.

На Vesta SW и Vesta SW Cross высокий спрос, а ситуация, сложившаяся у дилеров, – обычная для вывода новинок на рынок, говорит представитель «АвтоВАЗа». Завод планомерно наращивает выпуск новинок, добавил он, но когда будет устранен дефицит, не пояснил. По мнению одного из дилеров, это может произойти в начале 2018 г. Дефицит может сохраниться и дольше – с учетом традиционного всплеска спроса весной, полагает другой дилер.

Очереди на новинки были обычным явлением до кризиса, констатирует президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Олег Мосеев. Например, когда начинались продажи кроссовера Nissan Qashqai, очередь доходила до 1,5 года, вспоминает он. Теперь, когда рынок сократился вдвое и только начал восстанавливаться, очереди – явление редкое. Например, летом 2016 г. возникла очередь на кроссоверы Hyundai Creta, а в 2016 и 2017 гг. – на Lada Largus.