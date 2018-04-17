«АвтоВАЗ» приостановил выпуск Lada Vesta из-за дефицита топливных баков

Vesta – самый продаваемый автомобиль Lada в России Яков Князев/ТАСС

Автозавод «Лада Ижевск» во вторник, 17 апреля, приостановил производство автомобилей Lada Vesta из-за сбоя в поставках комплектующих. Об этом сообщил ТАСС и подтвердил представитель группы «АвтоВАЗ». На автозаводе отменили рабочую смену. По данным группы «АвтоВАЗ», количество недовыпущенных автомобилей Vesta оценивается в 285 шт.

Сейчас на автозаводе в Ижевске выпускают три модели семейства Vesta - седан, универсал и его cross-версию. В дальнейшем к ним добавится cross-версия седана (сроки «АвтоВАЗ» не раскрывает). По информации человека, знакомого с менеджерами предприятия, в 2017 г. «Лада Ижевск» выпустил более 82 000 автомобилей Vesta.

Vesta - самый продаваемый автомобиль Lada в России. В январе-марте 2018 г. было реализовано 24 333 шт. - и это более 30% общих продаж Lada в стране, гласят данные АЕБ.

Причиной остановки конвейера «Лада Ижевск» называется «неожиданное невыполнение» контракта на поставку топливных баков нижегородской компанией «Автокомпонент». Это крупный поставщик деталей из пластика для российских автопроизводителей (работает также в других отраслях) с выручкой в 2016 г. 5,5 млрд руб. и чистой прибылью 14,1 млн руб. по РСБУ. Группа «АвтоВАЗ», по словам ее представителя, надеется, что простой будет краткосрочным. По его словам, «Лада Ижевск» принимает все меры для нормализации поставок».

Представитель «Автокомпонента» на вопросы пока не ответил. Решение о приостановке производства Vesta было неожиданным для «Автокомпонента», заверяет человек, знакомый с менеджерами этого поставщика. По его словам, у «Лада Ижевск» были запасы топливных баков, а сам «Автокомпонент» продолжает их поставки. Возможно, предприятие решило подстраховаться, увеличив запасы, размышляет источник.

Топ-менеджер одной из дилерских компаний Lada говорит, что группа «АвтоВАЗ» официально не уведомляла дилеров о приостановке производства Vesta. Как правило, вопросы с поставщиками решаются примерно за неделю, замечает он. По этой причине он считает, что ситуация с «Лада Ижевск» на продажах не отразится: у дилеров запасы Vesta находятся на уровне 1-месячных продаж.

Из-за нехватки комплектующих группа «АвтоВАЗ» в последние годы несколько раз приостанавливала выпуск машин в Тольятти и Ижевске. Это было связано с падением рынка, а затем с началом восстановительного роста продаж - поставщики не успевали за спросом. В апреле 2018 г. из-за недопоставок комплектующих примерно на неделю приостанавливало конвейер совместное предприятие с вазовским участием - «Джи эм - АвтоВАЗ» (имя поставщика не раскрывалось). Год назад это же предприятие тоже останавливало конвейер на 2 недели из-за недопоставок со стороны «Автокомпонента».

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