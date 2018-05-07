Audi А8 L: выдерживать, пить еще рано

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Audi

Конкуренция среди производителей представительских седанов сродни той, что есть у люксовых отелей: каждый бренд старается привлечь самых лучших конструкторов, дизайнеров, производителей комплектующих. Но таланты и силы примерно равны, и конечный продукт у всех хорош или очень хорош, а победителей в конкуренции определяют нюансы. И отельерам даже проще – у них есть такое понятие, как location, – зачастую постояльцы при прочих равных отдают предпочтение одному отелю перед другим просто потому, что он расположен в более модном/живописном месте. У автопроизводителей нет даже этого, так что лучшие среди лучших определяются на «тоненького».

За дюжину лет, что я тестирую автомобили, у меня сформировались гастрономические синонимы для большинства автомобильных брендов: Audi – свинина (мясо, которое почти никогда не бывает плохим, но и гастрономических открытий вам, как правило, не обещает), BMW – баранина (мясо на любителя), Mercedes-Benz – говядина (правильно приготовленный стейк обрадует почти всех, кроме вегетарианцев), Porsche – фуагра (деликатес, которым вряд ли можно наслаждаться каждый день, – тут я подразумеваю купе штутгартской марки), Toyota – гамбургер из McDonald’s (стабильно качественный продукт в любой части света, который гарантирует вам удовлетворение первичных потребностей, но не более), Volkswagen – братвурст (может быть очень вкусным, однако нужно знать, где подают правильные сосиски).