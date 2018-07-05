Peugeot 508: В погоне за прежней славой

Машины французской марки давно не ездили так хорошо – убедились мы во время теста на юге Франции

Силуэт фастбэка Peugeot 508 хорош – длинный капот, кабина смещена назад, автомобиль смотрится широким, низко посаженным, особенно с большими колесами на 19-дюймовых дисках Peugeot

Новое поколение 508-й модели изменило тип кузова – вместо седана стало пятидверным фастбэком, а заодно постаралось поменять и характер. Чтобы подчеркнуть эту разницу, трассу для первого тест-драйва фастбэка проложили по горным дорогам Лазурного берега Франции, где проходят ралли Монте-Карло. Старт дали от розария принцессы Грейс в Монако.

Прогулку по горам мы начали с самой мощной версии Peugeot 508 – PureTech 225 с 8-ступенчатым автоматом в максимальной комплектации GT (всего у модели пять моторов: бензиновые 180 и 225 л. с. и дизельные 130, 160 и 180 л. с.). Кузов машины прекрасно смотрелся в темно-зеленом цвете, а ярко-красные кожаные сиденья были заметны даже снаружи. Именно в такой цветовой комбинации мимо нас 10 минутами раньше неторопливо продефилировала Ferrari California. Спереди фастбэк особенно выделяют светодиодные ходовые огни – «львиные клыки». «Мы подбадриваем наших дизайнеров на всевозможные crazy ideas, – говорит мне шеф-дизайнер Peugeot Жиль Видаль, – «клыки» были одной из них. Когда в первый раз это показали руководству, все были в шоке! Но постепенно идея прижилась и теперь всем нравится».

Силуэт фастбэка хорош – длинный капот, кабина смещена назад, автомобиль смотрится широким, низко посаженным, особенно с большими колесами на 19-дюймовых дисках. Длина 508-й уменьшилась в сравнении с предыдущей моделью на 40 мм (до 4750 мм), и она стала короче обычных конкурентов – Ford Mondeo и Skoda Superb (сама компания конкурентом новой 508-й видит Audi A5 Sportback, с которой они схожи типом кузова, габаритами и боковыми дверьми без рамок стекол; но Peugeot ощутимо дешевле A5 Sportback, дороже Mondeo и Superb). Высота снизилась на 53 мм (1403 мм), ширина чуть увеличилась – на 6 мм (1859 мм). Колесная база сократилась на 24 мм (2793 мм). Фастбэк получился в среднем на 70 кг легче седана предыдущего поколения.

Внутри много общего с интерьерами свежих моделей, построенных на платформе EMP2 (Peugeot 3008 и 5008). Здесь используется та же фирменная компоновка водительского места i-cockpit с уменьшенным в габаритах рулем и приподнятой на передней панели комбинацией приборов. Но сенсорный экран мультимедийной системы (10 дюймов для дорогих версий, вроде GT, и 8 дюймов в базе) придвинулся к водителю, а «рояльные» клавиши-переключатели, которыми выбираются основные функции системы, здесь пристыкованы к экрану. Дизайн кабины отличается от родственных моделей, но материалы и исполнение такого же высокого качества.

Маленьким овальным рулем никого уже не удивишь (i-cockpit используется компанией с 2012 г.), но мне, рослому парню, такое расположение руля и приборов весьма кстати. По крайней мере, ногам свободно, а руль, пускай и делающий от упора до упора более трех оборотов, при необходимости легко крутится одной рукой. Диапазон регулировок огромен – мне пришлось открыть стеклянный люк в крыше, чтобы уместить голову в верхнем положении кресла. Автомобиль годится под водителя любого роста, но среди пассажиров сзади придется проводить отбор. Пересев «за собой», я уперся макушкой в потолок, хотя в коленях оставался приличный запас. Сзади явно будет удобно двум взрослым среднего роста. Третьему будет мешать центральный тоннель, хоть он и невысокий. В целом сзади не так уж тесно, несмотря на покатую крышу.

Стандартный объем багажника фастбэка – 487 л (с запаской-докаткой), максимум – 1537 л при откинутых спинках задних сидений (больше, чем у Mondeo, и меньше, чем у Superb). Огромная пятая дверь распахивается высоко, как пасть крокодила. В багажнике есть розетка 12 В, подсветка, но откинуть спинки задних сидений со стороны багажника возможности нет.

Но мы, конечно же, любим Peugeot не за вместимость салона и багажника, а за эти самые crazy ideas – но и вообще за креатив и индивидуальность. Возьмем, к примеру, красные кожаные сиденья. На ощупь они мягкие и приятные, как кожа младенца. Но это всего лишь тонкий верхний слой. «Какой автомобиль ни возьми, у всех жесткие кресла, – жалуется мне Видаль, – а мы решили их сделать мягкими, но только чуть-чуть, сохранив более твердую основу».

Ехать по узким улицам Монако на тонко-мягких сиденьях, управляя маленьким рулем, легко и приятно. Для Peugeot 508 не предусмотрен проекционный дисплей, но он и не нужен – щиток приборов расположен высоко и отлично читается периферийным зрением. Настройки шасси и силового агрегата можно менять, выбирая один из пяти режимов – Normal, Comfort, Sport, Manual и Eco (меняется усилие на руле, реакция на газ, моменты переключения передач автомата и жесткость адаптивных амортизаторов).

На автостраде А8, идущей вдоль южного побережья Франции, 508-я уверенно поедает километры на максимально разрешенных 130 км/ч. Никакой раскачки, отличный баланс в скоростных поворотах и хорошая информативность руля. Внутри тихо, можно наслаждаться звучанием добротной французской аудиосистемы Focal (ставится в дорогие версии вроде GT). Адаптивный круиз-контроль работает отлично, но система удержания полосы движения действует не так уверенно, как, например, на новом Volvo V60, – фастбэк подруливает в последний момент и резковато.

Подвеска 508-й (спереди стойки – макферсон, сзади – многорычажная) оснащена адаптивными амортизаторами, которые ощутимо жестче в режиме Sport, чем в Comfort, при этом хорошо отрабатывают и на ровном асфальте, и при проезде бесконечной череды лежачих полицейских в местных городках. Одним словом, шасси 508-й вселяет уверенность за рулем, что с Peugeot было далеко не всегда.

В горах, на участке ралли Монте-Карло, переднеприводная 508-я в очередной раз порадовала настройками шасси, словно вспомнив здесь характер спортивных предков. В самом ралли я не участвовал, но пару участков знаю очень подробно и иногда позволяю себе здесь похулиганить. Перед очень скоростным правым 508-я легко – с набором скорости и выкручивая до предела передачи в режиме Sport – обогнала попутку. Вираж прошли уверенно, но за ним шел медленный, закрытый скалой левый поворот. И, как часто в таких ситуациях бывает, из-за поворота навстречу выехал грузовик... Судя по всему, водитель в нем был опытный и правый бок машины держал плотно прижатым к каменной стене. Но и тормоза Peugeot 508 не подвели: коротко хрустнула ABS, но никаких срывов и выраженных клевков носом – резко затормозил и проехал вираж.

Затем в нашей маленькой гонке появился соперник: фургон-каблучок с местными номерами, водитель которого явно знал наизусть каждый поворот. Он стал наседать на нашу 508-ю сзади, я вежливо уступил дорогу и сел ему на хвост: во время тестов подобные сорвиголовы просто находка. И мы полетели, обгоняя всех и вся на этой местами очень узкой дороге – одном из участков все того же ралли. В процессе «погони» я заметил, что маленький руль уже не слишком удобен для такой агрессивной езды. Во-первых, в местах хвата периодически нажимались кнопки вспомогательных функций – они расположены очень близко к ободу. Во-вторых, на серпантинах от рулевого управления захотелось большей точности реакций. Вдобавок в ручном режиме переключения коробки передач не удерживались на высших оборотах мотора, а электроника своевольно переводила их на ступень вверх. Хотя я зря придираюсь: Peugeot 508 – не гоночный автомобиль, а обычный дорожный, пускай и со спортивным нотками. И управляется он гораздо лучше, чем прежний 508-й седан. И вообще, машины Peugeot давно так уверенно не ездили.

Возвратившись в Монако, мы отметили у нашего 225-сильного автомобиля средний расход 13,1 л на 100 км. И заменили его на 160-сильный дизель, который явно должен быть менее прожорливым. Комплектация была проще – GT Line, уже без красных сидений и отделки «под дерево», с резиной на 18-дюймовых дисках, но с точно таким же шасси.

И дизель понравился даже чуть больше. Не столько экономией (по результатам поездки средний расход был 7 л), сколько бесшумностью и тяговитостью. Максимальный крутящий момент в 400 Нм 2-литровый мотор выдавал уже при 2000 об/мин. Так что в горах наш Peugeot Blue HDi 160 просто выстреливал из поворотов, а на трассе шума мотора было практически не слышно, что подчеркивало высокое качество шумоизоляции салона.

Новый Peugeot 508 продается во Франции по цене от 32 000 евро. В России новая модель появится в следующем году.-

Тест-драйв организован компанией Peugeot