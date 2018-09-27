BMW i8 Roadster: Оса с крыльями бабочки

Войти в BMW i8 Roadster непросто: двери открываются вверх «крыльями бабочки», сиденье расположено близко к земле, а широкий порог – относительно высоко Александр Губский / Ведомости

Въезд BMW i8 Roadster на корпоративную парковку – да на любую парковку, да даже появление в тягучей бесконечной пробке – вызывает провал во времени: все застывают, пытаясь понять, что за чудо явилось перед их глазами. И тут же фанаты марки, если могут, начинают заваливать тест-драйвера вопросами, делиться восхищением или скепсисом и выносить вердикт: нет, это не настоящая BMW.

И правда не настоящая. Хотя какая BMW «настоящая»? Баварская марка, как, пожалуй, ни одна другая автомобильная компания в мире, славится тем, что умеет «переизобретать» себя. Начав после Второй мировой войны с выпуска мини-каров по итальянской лицензии, в 1956 г. BMW стала производить очень красивый родстер 507, который, однако, в продажах провалился, так как был слишком дорог для тогдашнего имиджа BMW. Но уже два десятилетия спустя марка утвердилась в премиуме. Все последующие родстеры BMW, в том числе и Z8, так или иначе апеллировали к BMW 507, но остальная продукция компании была всегда солидная и серьезная – даже в эпоху, когда за дизайн BMW отвечал Кристофер Бэнгл.

И вот появилась BMW i8 – остроумный ответ суперкарам иных марок, интересный опыт сверхсовременного дизайна и сверхсовременных технологий.

Естественно, сверхсовременный автомобиль должен иметь электрическую силовую установку, и BMW i8 – это гибрид. Но купе, выпускающееся с 2014 г., и тем более родстер, появившийся в 2018 г., настолько неутилитарны, что не вызывают никакого желания узнать, как именно в них все устроено технически (тем более что капот заблокирован и может быть открыт только авторизованным дилером). Зато всегда есть желание красоваться в этом родстере и мчать.

Но для начала предстоит привыкнуть к тому, что войти в BMW i8 непросто. Дело не в том, что двери открываются вверх «крыльями бабочки», – это просто занятно; дело в том, что сиденье расположено весьма близко к земле, а порог – относительно высоко, да еще он и широкий. Так что приходится закидывать тело внутрь – а вылезая, совершать незначительное, но все же спортивное упражнение.

Одна из добровольных помощниц тест-драйвера попробовала залезть в i8 в узкой и короткой юбке – и это вообще не получилось: перенести ногу не давала узость юбки (или ширина порога), а попытка упасть на сиденье задней частью, чтобы затем перенести внутрь обе ноги сразу, закончилась болезненным соприкосновением головы испытательницы с торчавшей вверх дверью.

Но вот после того, как водитель и пассажир залезли (или упали) внутрь i8 и захлопнули «крылья бабочки» (довольно тугие и без электронного помощника), наступает-таки момент именно автомобильного кайфа, которого ожидаешь от весьма дорогого автомобиля, – особенно понятного тем автолюбителям, кто хорошо знаком с BMW. Привычный четкий руль, замечательная система iDrive, характерные ощущения от педалей и джойстика, которым управляется автоматическая коробка передач. Разве что первые метры движения, которые i8 почти всегда проезжает на электрической тяге, т. е. бесшумно, несколько контрастируют с обычными вечатлениями от начала вождения BMW.

Ну а когда подключается специально созданный рев двигателя и машина будто подначивает водителя: быстрей, быстрей, чего еще ждать! – перелезание через порог забывается совершенно.

Но и в движении BMW i8 ведет себя не совсем так, как обычная BMW, – скорее это максимально заряженная Mini, может, только не такая зверски жесткая. Несмотря на люксовый интерьер и разнообразные технологические примочки, которыми оснащен i8, в движении он больше всего напоминает карт. На просторе родстер обнаруживает выдающуюся управляемость, приемистость и (позволим себе неологизм для этого нового транспортного средства) останавливаемость. Если продолжать сравнение с насекомыми, то, сложив «крылья бабочки», i8 превращается в стремительную верткую осу, которой подвластны любые маневры.

Для российских дорог понятный недостаток i8 – ее низкий клиренс. На пустынной прямой шестикилометровой дороге между городом Хотьково и трассой «Холмогоры» – весьма холмистой – удалось бессовестно разогнать i8 до понятных, наконец, этой машине 200 км/ч, но при приземлении с «трамплина» пришлось однажды чиркнуть о дорогу днищем.

По данным производителя, BMW i8 способна преодолеть до 50 км только на электротяге. Смысл этого решения, конечно, не экономия топлива, не забота об окружающей среде и даже не понты, но введенные некоторыми муниципалитетами ограничения на въезд в центр городов автомобилей с ДВС. Например, в Лондоне владельцу BMW i8 не придется платить ежедневный Congestion Charge в размере 11,5 фунта.

В Москве подобных ограничений нет, но электропривод i8 Roadster мы, конечно, же испытали. Блок зарядки у i8 Roadster внешне такой же, как у гибридного Volvo XC90 T8, протестированного нами месяцем ранее. Вот только батарея Volvo зарядилась у нас за 3 часа для 45 км пробега, а батарее BMW для полной зарядки от той же розетки и при тех же погодных условиях понадобилось аж 11 часов! Но рабочий день у нас ненормированный, так что время на зарядку было: когда в 23 часа мы вышли из редакции, бортовой компьютер показал нам запас хода на электротяге в 51 км.

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Алгоритм движения в «электрическом» режиме у BMW и Volvo схож: на малых скоростях работает только электромотор, но при резком ускорении подключается ДВС. По пустой Москве мы прохватили на родстере в прямом смысле слова с ветерком: средняя скорость составила 42,5 км/ч, расход топлива – 2,8 л на 100 км. Где-то через 50 км батарея полностью опустела. И зарядить ее нам больше не удалось: багажник, где хранилось зарядное устройство, категорически отказался открываться. За все время недельного тест-драйва расход топлива у нас составил 9,3 л на 100 км при средней скорости 27,6 км/ч.

К чему i8 Roadster оказался решительно непригоден – так это к функции семейной машины. Конечно, надеяться на это и не стоило, но все-таки полная невозможность прокатиться на таком авто по дорогам общего пользования расстроила молодое поколение испытателей. Пришлось устроить катания в дачных условиях. Оказалось, что, если поднять верх в i8, в ней можно (без учета неисправного багажника) перевезти пять детей в возрасте от семи до девяти лет вместе с их вооружением и куклами, четыре кило куриного шашлыка, два арбуза, одну дыню, шесть бутылок разнообразных напитков, плед и плетеную садовую лавочку.

Осталось сказать о развлекательных способностях машины, которые представлены аудиосистемой Bose. Тест-драйв i8 пришелся на приятнейшее музыкальное открытие – японскую джазовую пианистку Хироми Уехара и ее трио, с виртуозностью и интересным пониманием гармонии которых расставаться не хотелось. Bose неплохо справилась с воспроизведением сложно звучащей картины. Ничем не хуже вышел у аудиосистемы и Роберт Шуман в исключительно точном и прозрачном исполнении Эмиля Гилельса.