Mercedes-AMG G63: Винтаж и инновации

Технически новый Gelaendewagen – Mercedes-Benz G63 – это совсем другой автомобиль, но выглядит он как старый, и это круто Максим Стулов / Ведомости

За два десятка лет, что я вожу и тестирую автомобили, мне посчастливилось ездить на множестве прекрасных автомобилей, нескольких великих и паре гениальных – Bugatti Veyron/Chiron. И в этой моей персональной шкале новый Mercedes-Benz G63 – на границе великого и гениального (где именно, я пока не определился – покажет время и последующий опыт). Но сочетание брутальности и рафинированности, мощи и комфорта, которого удалось добиться дизайнерам и конструкторам нового G-Klasse, – это прекрасная работа!

Старый Gelaendewagen даже после всех модификаций и улучшений, проведенных без малого за 40 лет, что выпускался автомобиль, был в первую очередь статусным символом и средством «себя показать». Человек, думающий о своем комфорте (и тем более о комфорте своей семьи), а не только о том, какое впечатление он производит на окружающих, G-Klasse никогда бы не купил.

Вспоминаю своего знакомого, классического «нового русского». 15 лет назад он катал меня по Парижу на кабриолете BMW. Несколько лет спустя, выйдя из французской тюрьмы и лишившись бизнеса, замка и виллы в Париже, он вернулся в Митино. Где купил себе старенький G-Klasse – положение по-прежнему обязывало. Но пацаны из прошлой жизни, которым на тот момент повезло больше и которые прекрасно разбирались в модификациях «геликов», его хода не оценили и подкалывали неудачника: «Когда уже продашь свой «уазик» и купишь себе что-нибудь приличное?»

Технически новый Gelaendewagen – это совсем другой автомобиль, но выглядит он как старый, и это круто. Впрочем, не только выглядит. У нового Mercedes-AMG G63, что попал к нам на тест в январе и который стоит без малого 15 млн руб., не оказалось бесключевого доступа в салон – надо полагать, это сделано сознательно как дань традиции и стилю. Чтобы открыть автомобиль, надо сначала разблокировать с ключа центральный замок, а затем взяться за ручку, вдавить большим пальцем кнопку и потянуть на себя большую дверь. И это точно дозированное усилие, которое необходимо приложить, – провозвестник кайфа, который тебя ждет. Подобно тому, как душным летним вечером открываешь банку пива, о которой весь день мечтал.

А с каким шикарным лязгом захлопываются двери «вагена»! Не могу не процитировать постоянного автомобильного автора «Ведомостей» Вадима Овсянкина: «Лет 30 назад с таким звуком закрывались двери у всех Mercedes-Benz, сегодня – только у Gelaendewagen». Этот винтаж дорогого стоит!

И в интерьере заботливо сохранены родовые G-элементы. Конечно, это три крупные клавиши на центральной консоли, которые блокируют дифференциалы – межосевой, передней и задней оси. Клавиши настоящие, никаких виртуальных иконок – Gelaendewagen был и остается честным внедорожником. Для переднего пассажира на торпедо по-прежнему предусмотрена большая рукоять, за которую в движении по бездорожью можно держаться двумя руками. Ну и алый огнетушитель все так же спрятан под сиденьем водителя, только выпирает не столь вызывающе, как в старой модели.

Салон теперь по уровню дизайна и отделки не уступает легковым Mercedes-Benz. В «историческом» Gelaendewagen его изначальная утилитарность проступала тут и там и просто дорогой кожей сидений это было не исправить. А новый G-Klasse щеголяет шикарной мультимедийной панелью, на которой умещаются аж два дисплея с диагоналями 12,3 дюйма. У Gelaendewagen эти дисплеи прикрыты небольшим противосолнечным козырьком, но прогресс в инфотейнменте идет еще быстрее, чем в автопроме, и в новейших Mercedes-Benz A-Klasse и GLE козырьков уже нет – качество цветопередачи и яркость изображения выросли настолько, что потребность в козырьках отпала. И компоновочно идея Mercedes-Benz с большой мультимедийной панелью, размещенной поверх торпедо, выглядит очень умно: можно предположить, что через несколько лет, когда появятся дисплеи нового поколения, владельцам нынешних автомобилей предложат вместе с апгрейдом ПО поменять и панель (хотя в Mercedes-Benz говорят, что пока у них таких идей нет).

Садиться в высоченный Gelaendewagen не слишком удобно – подножка очень кстати, – зато внутри покойно и богато, как в любом Mercedes-Benz: спортивные кресла AMG, отделанные кожей двух цветов, алюминиевые ручки и панели аудиосистемы Burmester, подсветку салона можно запрограммировать так, что она будет переливаться всеми цветами радуги – дети будут в восторге.

Gelaendewagen стал ощутимо просторнее: исторический внедорожник, несмотря на устрашающие размеры и внешность, внутри был довольно тесным автомобилем – все-таки он разрабатывался еще в 70-е под другие цели, да и стандарты больших автомобилей тогда были совсем иные. Плюс старый Gelaendewagen не был лишен эргономических недостатков. В новой модели все они устранены. А все плюсы остались – высокая посадка, прекрасный обзор.

За рулем Gelaendewagen я сидел ровно 10 лет назад – то был 500-сильный G55 AMG Kompressor, настоящая «бешеная табуретка»: рамный внедорожник прыгал вперед при малейшем нажатии на педаль газа и с трудом заходил в повороты. Для нового G-Klasse спроектировали независимую переднюю подвеску (задняя подвеска конструктивно осталась прежней), создали новую раму, поставили электромеханический усилитель руля. И Gelaendewagen с адаптивными амортизаторами поехал, как любой другой Mercedes-Benz, кредо которого – не напрягать водителя и пассажиров вне зависимости от скорости движения и качества дорожного полотна. Четырехлитровый битурбомотор G63 выдает 585 л. с. мощности и 850 Нм крутящего момента и способен зажечь по первому желанию владельца. Но надо точно рассчитывать тормозной путь: хотя у Mercedes-AMG G63 спереди установлены диски увеличенного диаметра, снаряженная масса автомобиля – 2,5 т. Зимой в России я предпочитаю шипованные шины, тестовый G63 был обут в нешипованные Nokian WR SUV 3, но даже на заснеженных дорогах подмосковных поселков вел себя понятно и стабильно (хотя скоростной режим я злостно не нарушал). И удивительное дело: несмотря на ураганную динамику тяжелого внедорожника, только один пассажир за неделю тестов пожаловался мне, что его начало укачивать в поездке.

Конечно, рык заведенного двигателя Mercedes-AMG G63 пугает птиц и заставляет вздрагивать прохожих. Но в салоне звук двигателя не будет сильно докучать (если только не активирован самый экстремальный режим Sport+) – звукоизоляция у G-Klasse теперь тоже на мерседесовском уровне. Так что аудиосистема Burmester во внедорожнике не выглядит лишним элементом – он подходит и для того, чтобы наслаждаться музыкой.

Внедорожные качества нового G-Klasse, проверенные в окрестностях Каркассона, вызвали у коллеги Овсянкина неподдельный восторг. Но мне в Москве и Подмосковье блокировки дифференциалов оказались ни к чему. Расход топлива за 270 км поездок по пустынным новогодним дорогам составил 20,6 л на 100 км при средней скорости 35 км/ч. За предыдущие 2000 км пробега бортовой компьютер G63 показал расход 23,1 л на 100 км при 25 км/ч.