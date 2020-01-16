Rolls-Royce Cullinan: Обелиск 4х4
«Куда поедем, босс?» – всякий раз хотел я спросить, садясь за руль Rolls-Royce Cullinan, даже если в автомобиле больше никого не было. Дело не только в том, что мне гораздо проще представить себя персональным водителем этого гламурного танка, чем его владельцем. Но и в том, что на месте владельца я бы, пожалуй, предпочел заднее сиденье с его лимузинным комфортом.
Во-первых, там есть все доступные передним седокам удовольствия, включая массаж в подушках и панели управления медиасистемой, а сверх того – мини-бар с двумя холодильниками, двумя бокалами для шампанского, двумя стаканами для виски и графином (на тесте была четырехместная версия с раздельными задними сиденьями и прозрачной перегородкой, отделяющей салон от багажника).
А во-вторых, не надо все время смотреть в окно, поэтому не так обидно, что при виде твоей машины почти никто не испытывает ни робости, ни особого почтения. Где, спрашивается, приседания с руками в стороны? Где, наконец, три раза «ку»? Мало того, вот эти все «рено» и «шкоды» даже не сразу пускают меня в соседний ряд!
А ведь я помню, как сдувает с левой полосы любого, когда ты подъезжаешь сзади на «гелендвагене». Да даже на Bentley Bentayga – хотя в этом случае уже не столь стремительно. А ведь Rolls-Royce Cullinan и больше, и намного дороже – это самый дорогой SUV в мире, его даже назвали именем гигантского алмаза, части которого украшают скипетр и корону Британской империи. Цена тестового автомобиля – 34 млн руб. Неужели не видно? Или в облике недостаточно грубости?
Нет, он не только монументален, но и брутален. Рубленые формы, 5,34 м длины и 1,83 м высоты, морда, как у всех Rolls-Royce, кирпичом, решетка – хром и храм, зад простоват, но тоже увесист. С какой стороны ни глянь – обелиск на колесах.
Так вот в чем дело! Он должен быть черным! А наш тестовый – мокрый асфальт.
Распахнув ворота (назвать их дверями кажется неуважением), сразу понимаешь: все самые дорогие материалы, которые можно использовать для постройки автомобильного салона, тут использованы. Толстенная кожа исключительной мягкости, массивные деревянные панели – все хочется трогать снова и снова. На коврики надо бы встать босиком – очевидно, предполагается, что водитель и пассажиры никогда не касаются подошвами грешной земли, а ходят только по мрамору и красным ковровым дорожкам, которые к их приезду расстилают даже в горах и в лесу.
Все фирменные ретро-детали салона Rolls-Royce на привычных местах – от «кочерги» на рулевой колонке для управления коробкой передач до выдвижных регуляторов работы воздуховодов. Новая дружелюбная вещь – кнопки закрывания дверей на передней панели спереди и на стойках сзади: тянуться к ручкам далеко да и как-то несолидно, поэтому нажал – тяжелая калитка плавно приехала на место сама (естественно, она остановится, если встретит препятствие). Вдвойне удобно, что с водительского места можно закрыть таким образом и переднюю пассажирскую дверь.
При всей этой услужливости к размерам привыкаешь не сразу. На наших тестах побывало немало крупных автомобилей, и чувство габаритов почти всегда приходило за несколько минут. В огромном Cullinan я осторожничал не меньше получаса, понервничав в плотном потоке, для которого автомобиль казался слишком широк.
Пока осваивался, едва не провалил шампанский тест, прижав педаль газа на старте со светофора чуть менее нежно, чем следует, когда в изящные бокалы разливают игристый напиток. «Уволен!» – раздалось с задних сидений, конечно же в шутку, но я успел понять, что чувствует при такой оплошности персональный водитель, и весь остаток бутылки проехал без нареканий. Как и Cullinan, к которому не может быть никаких претензий по плавности хода. На любых скоростях.
Коварство любого Rolls-Royce заключается в том, что скорости в нем просто не чувствуешь, и первый SUV британской люксовой марки не исключение. По свидетельству пассажиров, 80 км/ч и 160 км/ч ощущаются практически одинаково, т. е. почти никак: Cullinan не только очень плавен и очень быстр, но и невероятно тих. В нем не слышно ни мотора V12 мощностью 571 л. с., ни дорожных шумов. Зато слышно, как едва заметно поскрипывает кожа руля под руками водителя и как шипят пузырьки в бокалах пассажиров. Акустика медиасистемы при такой шумоизоляции звучит великолепно, но в Rolls-Royce лучшая музыка – тишина.
Управляемость Cullinan лучше всего оценивать по тем же шампанским критериям: в повороте главное – не разлить. И пневмоподвеска отлично справляется с этой задачей. Как и тормоза, замедляющие полноприводный автомобиль массой более 2,5 т со спокойным достоинством. А если все-таки ехать поактивней, в поворотах можно почувствовать приятное подруливание задних колес.
Проверить внедорожные способности автомобиля в бесснежном Подмосковье я не успел, но кое-что о специфике активного отдыха с Cullinan все-таки понял. Помимо ковровых дорожек, расстеленных вокруг, чтобы не испачкать ботинки, при выезде на пленэр ему нужна машина сопровождения. Надо ведь где-то возить багаж. А в Cullinan много не положишь, во всяком случае в версии, попавшей к нам на тест: мало того что здесь не складываются спинки задних сидений (спасибо мини-бару), этот Rolls-Royce был оснащен самой важной и самой необходимой внедорожной опцией, какую только можно вообразить, – двумя раскладными кожаными стульями и коктейльным столиком, которые устанавливаются на откидной борт задней двери, а в сложенном виде крадут изрядную часть полезного объема багажника.
Заказывать опцию для пикника, видимо, будут только истинные аристократы, потому что это уже не прихоть, а философия – в избыточном по всем параметрам автомобиле должно быть что-то такое, при виде чего обыватель присвистнет: ну это уже совсем! Нельзя сказать, что столик со стульями непрактичны, но это такое излишество, которое должно сразить и добить. Как объясняют маркетологи Rolls-Royce, «выезд на природу не повод отказываться от привычных удобств».
Ну да, а владение автомобилем – не повод отказываться от шампанского по утрам. А вот, кстати, и сотрудники ДПС стучатся в окно: «Выпивали?»
Конечно же, нет, но, если честно, такого я не ожидал. Господин эцелоп, у меня малиновые штаны, Rolls-Royce Cullinan, три раза «ку»! Увы, это так не работает – гаишник уже засунул нос в салон и что-то учуял. Какой-то тонкий след Moёt, позавчерашнего шампанского теста. Да вам бы, капитан, сменить ГИБДД на парфюмерный отдел.
«Машина ваша?» – «Нет». Интерес заметно снижается. «В машине кто-то выпивал?» Мне хочется широким жестом указать на мини-бар, но это неуместная шутка. «Я!» – находится жена, и мы уезжаем без унизительных процедур, но в изрядном недоумении. Все-таки этот обелиск должен быть черным, иначе у нас его пока не понимают. Но скоро поймут, имидж – дело наживное. Вот тогда Rolls-Royce Cullinan начнет сдувать и «гелендвагены» – с любой полосы.