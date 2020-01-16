Rolls-Royce Cullinan: Обелиск 4х4

Проверить внедорожные способности автомобиля в бесснежном Подмосковье я не успел, но кое-что о специфике активного отдыха с Cullinan все-таки понял. Помимо ковровых дорожек, расстеленных вокруг, чтобы не испачкать ботинки, при выезде на пленэр ему нужна машина сопровождения. Надо ведь где-то возить багаж. А в Cullinan много не положишь, во всяком случае в версии, попавшей к нам на тест: мало того что здесь не складываются спинки задних сидений (спасибо мини-бару), этот Rolls-Royce был оснащен самой важной и самой необходимой внедорожной опцией, какую только можно вообразить, – двумя раскладными кожаными стульями и коктейльным столиком, которые устанавливаются на откидной борт задней двери, а в сложенном виде крадут изрядную часть полезного объема багажника.