Rolls-Royce Cullinan: Фамильные драгоценности

Тест-драйв кроссовера начался с внедорожного испытания: наверх Rolls-Royce Cullinan поднялся по узкому гравийному серпантину, а спускался по горнолыжным трассам Александр Губский / Ведомости

Ездовую премьеру своего первого кроссовера компания Rolls-Royce собиралась снимать не только с земли, но и с воздуха. Компания приобрела для этого дрон и получила все необходимые разрешения на съемку. Но владельцу ранчо, по соседству с которым проходил тест-драйв Rolls-Royce Cullinan, не понравился объект, взлетевший рядом с его владениями, он вышел на крыльцо и расстрелял квадрокоптер. Законы штата Вайоминг это позволяют, а дело было в округе Титон – самом богатом округе США. У потомков переселенцев, начавших разводить здесь скот в конце XIX в. для того, чтобы выжить, защита своей собственности в крови. Тем более собственность эта теперь стоит миллионы.

Туризм в Вайоминге начал развиваться после Первой мировой войны, а в 1949 г. был сформирован национальный парк Гранд-Титон. В 1965 г. в крупнейшем городе округа Джексон-Хоуле были оборудованы горнолыжные подъемники, и курорт из летнего стал круглогодичным. А следом землю в округе стали скупать миллиардеры и голливудские звезды – свои ранчо здесь есть у Билла Гейтса, Харрисона Форда, Бреда Питта, Сандры Буллок...

Так что жители Титона разбираются в больших и дорогих машинах. И Rolls-Royce Cullinan вызывал у них неизменный интерес. Люксовый кроссовер смотрится меньше своих 5,3 м длины и 1,8 м высоты, но не теряется даже на фоне громадных американских пикапов. Над дизайном первого кроссовера Rolls-Royce в режиме соревнования работали три команды стилистов (одна из США и две из Мюнхена), а победила «дружба»: совет директоров постановил взять переднюю часть для серийного автомобиля из одного дизайнерского предложения, заднюю – из второго, а боковую – из третьего. Инженеры компании были в шоке от такого решения: им нужно было заново пересчитывать все параметры автомобиля, при том что сроки запуска Cullinan в производство остались прежними. Но они успели.

Именем алмаза Исторически все автомобили Rolls-Royce носят «эфемерные» имена: Phantom, Ghost, Wraith. Но для первого кроссовера компания решила отступить от традиции и назвала его по имени крупнейшего алмаза, когда либо добытого на земле, – Cullinan. Драгоценный камень весом 3107 каратов был найден в Южной Африке в 1905 г. и в 1907 г. подарен королю Великобритании Эдварду VII на его 66-летие. Позже ювелир в Амстердаме разделил Cullinan на девять частей, два крупнейших бриллианта, получившихся из него (весом 530 и 317 каратов) украсили скипетр и корону Британской империи

Для нового поколения автомобилей Rolls-Royce инженеры компании разработали новую оригинальную платформу; ее первенцем стал флагманский лимузин Phantom VIII, представленный в прошлом году. Но нельзя говорить, что Phantom VIII и Cullinan – соплатформенники, утверждает главный инженер кроссовера Каролина Крисмер: Cullinan использует лишь некоторые элементы платформы Phantom VIII, например переднюю часть, и потому у автомобилей и разная колесная база, и разная высота. И конечно, у этих автомобилей разный привод – у Cullinan он впервые в истории RR постоянный полный. Но Cullinan – это дорожный автомобиль с внедорожными возможностями, именно так его и нужно оценивать, несколько раз повторила Крисмер.

Однако тест-драйв организаторы начали именно с внедорожного испытания. Джексон-Хоул – это «американский Чегет» с пугающими черными спусками, и именно к старту горнолыжной трассы на высоту 2300 м был продолжен маршрут. Наверх Cullinan поднялся по узкому гравийному серпантину, а спускался значительную часть пути непосредственно по горнолыжным трассам, используя функцию Downhill Assist. Я поздно догадался включить на своем смартфоне велосипедную программу, фиксирующую уклоны; по окончании спуска она показала мне, что максимальный был 33%, но по ощущениям на вершине было гораздо круче.

Но следующее внедорожное упражнение – уже непосредственно в парке Гранд-Титон – впечатлило еще больше. Маршрут был проложен по сильно разбитой грунтовой дороге с глубокими колеями – на вершину 2500 м и вниз. В какой-то момент, когда мы остановились в очередном живописном месте, чтобы сделать новую серию фото, нас нагнал Jeep Wrangler (объехать нас на узкой дороге у американского внедорожника возможности не было). Вскоре мы тронулись в путь и быстро оторвались от Wrangler, но, когда вновь остановились на фотосессию, Jeep опять нас нагнал. И так продолжалось несколько раз. Wrangler – настоящий внедорожник, проходимость которого гораздо выше, чем у Cullinan, – на этом бездорожье в одну калитку проигрывал британскому кроссоверу: пневмоподвеска Cullinan обеспечивала комфорт принципиально другого уровня и позволяла ехать по разбитой грунтовке гораздо быстрее, чем мог позволить себе водитель Wrangler. В режиме off-road подвеска Cullinan поднимается на 40 мм, и обутый в 22-дюймовые колеса RR во время внедорожных упражнений ни разу не чиркнул ни днищем, ни порогом о препятствия.

Ну а на асфальте Cullinan оказался просто неотразим! Из 2660 кг веса кроссовера 100 кг приходится на шумоизолирующие материалы, в передние покрышки закачана специальная пена (как и у Phantom VIII), так что по уровню акустического комфорта Cullinan стоит в одном ряду с флагманским лимузином RR (британцы говорят, что у Phantom он еще выше, но я принципиальной разницы не заметил). На пустынных двухполосных шоссе национального парка (летний туристический сезон уже закончился, зимний еще не начался) я осмелился лишь вдвое превысить разрешенную скорость 55 миль/ч (88,5 км/ч). Никаких нареканий на динамику разгона и торможения, управляемость и виброизоляцию.

Кажется, впервые в своей истории RR построил утилитарный автомобиль, опровергающий поговорку «никому не нужен Rolls-Royce – все просто его хотят». Такой Rolls-Royce нужен! Британцы позиционируют Cullinan как большой семейный автомобиль, владелец которого будет водить его почти каждый день, и это тот нечастый случай, когда маркетинговая легенда не вступает в противоречие с реальностью. Cullinan действительно хочется водить каждый день – он не напрягает своего водителя, 560 лошадиных сил не рвутся из-под капота (хотя активированный режим АКПП Low придает Cullinan почти стритрейсерскую динамику), обзорность для автомобиля длиной более 5 м и шириной более 2 м достойная. Можно было бы посетовать на довольно толстые передние стойки, но необходимо принимать во внимание массу кроссовера, а также огромную панорамную крышу, которую они поддерживают.

Так как Cullinan – автомобиль драйверский, то рулевое колесо для него сделали меньшего диаметра, но ободом потолще, однако клавиши управления мультимедиа и круиз-контролем все равно сгруппированы под хват снизу, как на лимузине. И главные места в Cullinan – передние, для владельца и его жены (для них предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж), а задний трехместный диван (он приподнят на 55 мм по сравнению с передними креслами) – для детей.

Вспоминаю первую реакцию моей пятилетней дочери, когда она в 2012 г. уселась на заднее сиденье купе Bentley Continental GT: «Наверное, у тех дяди и тети, у которых такая машина, детей нет: окно очень высоко – ничего не видно». На обзорность с заднего дивана Cullinan дети (да и взрослые) роптать не будут: подоконная линия у кроссовера опущена достаточно низко, и окна в задних дверях получились просто гигантские – по-моему, они вообще самые большие из всех легковых автомобилей, существующих на рынке. Я специально измерил окно – у меня получилось 0,34 кв. м.

Я хотел было высказать претензию: почему задние стеклоподъемники автоматически только опускают стекла? Но оказалось, что это сделано сознательно – чтобы толстое стекло не прищемило ненароком детские пальчики, если ребенок засунет пальцы в щель, когда стекло будет подниматься.

На тест-драйв в Вайоминг британцы привезли 11 Cullinan разных цветов (самый эффектный – синяя «Саламанка») и бессчетного количества вариантов отделки интерьера: разноцветная кожа различных текстур, разнообразные сорта дерева. В четырехместном варианте Cullinan тоже будут выпускаться. В этом случае раздельные задние кресла также снабжены массажем и электрорегулировками, а посредине устанавливается уже знакомый по Phantom VIII бокс-подлокотник с холодильником, бокалами под шампанское и виски и графином для последнего. Но 80% клиентов, уже заказавших Cullinan, выбрали именно пятиместный салон.

Мне сложно представить, что в России владельцы Cullinan будут выбираться на нем на пикник всей семьей, а вот в том же Вайоминге, Шотландии или Швейцарии – запросто. Забраться на холм, недоступный простым автомобилям или на укрытую от посторонних взглядов лужайку – для этих целей Cullinan подходит отлично, ну а более серьезные внедорожные задачи владелец перед ним вряд ли будет ставить.

Банк заказов на Cullinan сформирован до конца 2019 г., первые машины клиенты начнут получать в ноябре-декабре этого года. В текущем десятилетии Rolls-Royce Motor Cars дважды преодолевала планку годовых продаж в 4000 машин и даже после появления Cullinan – своего потенциального бестселлера – хочет оставаться на этой отметке, чтобы не размывать имидж эксклюзивной марки, говорит представитель компании.

Тест-драйв организован компанией Rolls-Royce Motor Cars