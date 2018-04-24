Mercedes разработал люксовый кроссовер для Maybach
Интегрированный в салон чайный сервиз должен принести концепту благосклонность китайских миллионеров
Daimler рассматривает возможность выпуска новой модели люксового суб-бренда Mercedes-Maybach с кузовом кроссовер - гибридом представительского седана и внедорожника
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Концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury представлен в Китае накануне открытия автосалона в Пекине (Auto China 2018). Китай - крупнейший рынок Maybach, в стране продано более 60% из 25 000 седанов Maybach, которые Mercedes выпустил после перезапуска бренда в 2015 г., сообщил Bloomberg
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Компания не говорит, будет ли подобный автомобиль запущен в серию. Если концепт получит продолжение, он станет конкурентом роскошного кроссовера Bentley Bentayga и перспективным моделям Ferrari и Rolls-Royce, которые собираются добавить в модельные линейки SUV
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Это «совершенно новый архетип [тип кузова автомобиля], такого никогда раньше не было», сказал главный дизайнер Daimler Горден Вагенер. Шоу-кар объединяет влияния западной и дальневосточной цивилизаций, создавая обаятельный диалог автомобильных культур, считает компания
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Габариты концепта: длина - 5260 мм, ширина - 2110 мм, высота - 1764 мм. То есть по длине он соответствует Mercedes S-класса с длинной базой, по высоте чуть ниже кроссоверов GLE серии, а по ширине превосходит Maybach 57/62 и Rolls-Royce Phantom VIII (но компания не указывает, учтен ли в габаритах концепта вылет зеркал)
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Электромобиль оснащен четырьмя двигателями общей мощностью 550 кВт (750 л. с.), которые дают SUV электронно управляемый полный привод. Тяговая батарея находится под полом (80 кВт ч), запас хода - более 500 км. Максимальная скорость ограничена электроникой до 250 км/ч
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Заряжать электромобиль можно от обычной розетки, на специальных зарядных станциях через кабель или бесконтактно - индуктором. При мощности зарядки 350 кВт батарея подзаряжается для пробега на 100 км за пять минут, сообщила компания
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Концептуальный автомобиль предназначен для использования преимущественно с водителем, поэтому конструкция и салон ориентированы в первую очередь на удобство задних пассажиров, пояснила компания
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Для отделки использованы белая кожа напа, полированный алюминий, эбеновое дерево и покрытие розовым золотом
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В центральной консоли устроен столик для чаепития с подогреваемым подносом из эбенового дерева и фарфоровым сервизом. Столик убирается под крышку сервоприводом. «Философия чаепития играет ключевую роль в обеспечении баланса тела и ума, открывая путь к внутреннему спокойствию и энергичности», - отмечает компания
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Спинки, подушки и подголовники задних сидений регулируются независимо. Кресла оснащены массажем и ароматизаторами
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В интерфейсе применяется полностью сенсорное управление. Компьютер автомобиля синхронизируется с календарем владельца, может планировать маршруты и подбирать музыку и запах в салоне под соответствующее событие
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