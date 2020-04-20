Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса

Продажи в апреле сократятся в 3–10 раз, считает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. В мае возможно такое же падение, все зависит от того, когда завершится режим самоизоляции. Но и после возвращения к обычной жизни спрос вряд ли восстановится, так как снизится покупательская способность, а цены вырастут. В целом по итогам года он допускает падение продаж в 1,5–2 раза, на восстановление потребуется несколько лет. В ближайшие два-три года закроются 20–40% дилерских предприятий и ряд автопроизводителей, но возможно появление дилеров нового цифрового формата, работающих в партнерстве со смежными отраслями, считает он.