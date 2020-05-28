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Nissan сократит модельный ряд на 20% и закроет два завода

Компания готова снизить продажи, но вернуться прибыльности
Александр Губский
Модельная линейка Nissan в России полностью обновится в ближайшие четыре года, упор будет сделан на кроссоверы и внедорожники /Nissan

Японская Nissan объявила новый 4-летний план реструктуризации, который должен вести ее из кризиса. Компания собирается избавиться от убыточных операций и избыточных производственных мощностей, оптимизировать и обновить модельный ряд и провести структурные реформы.

Nissan отчитался об операционном убытке 40,5 млрд иен ($376,7 млн) за финансовый год, завершившийся 31 марта 2020 г., что является худшим показателем с 2008–2009 финансового года, отмечает Reuters. Рентабельность по операционной прибыли составила минус 0,4%. Доходы упали на 14,6% до 9,8 трлн иен ($91,9 млрд), чистый убыток составил 671,2 млрд иен ($6,2 млрд).

Новый план рассчитан на четыре года. Nissan стремится к достижению маржи по операционной прибыли в 5% и устойчивой доли на мировом рынке в размере 6% к концу 2023 финансового года. Компания запланировала сокращение постоянных затрат на 300 млрд иен ($2,8 млрд) в сравнении с 2018 финансовым годом.

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«План преобразований направлен на обеспечение устойчивого роста, а не чрезмерного расширения продаж, – сказал гендиректор Nissan Макото Учида, представляя план. – Теперь мы сконцентрируемся на наших ключевых компетенциях и повышении качества нашего бизнеса, сохраняя при этом финансовую дисциплину и фокусируясь на чистой прибыли на единицу продукции для достижения прибыльности».

К 2023 г. Nissan собирается сократить производственные мощности до 5,4 млн машин в год, чтобы коэффициент использования заводов поднялся выше 80%. В 2018 г. мощности составляли 7,2 млн. Компания собирается закрыть завод в Барселоне (Испания) и перевести производство из Индонезии на завод в Таиланде, сделав его единой производственной базой в странах АСЕАН. Также будут оптимизированы производства в Северной Америке.

Глобальный модельный ряд будет сокращен на 20% – с 69 до примерно 55 моделей. Будет ускорен цикл разработки машин для омоложения модельного ряда, который должен быть не старше 4 лет. В ближайшие 18 месяцев компания представит 12 моделей. Nissan сосредоточится на автомобилях сегментов C (Altima, X-Trail/Rogue, Qashqai/Rogue Sport) и D (Maxima, Murano, Pathfinder), электромобилях и спортивных купе (GT-R, 300Z). Электромобили и гибриды должны составить более 1 млн в общих продажах к концу 2023 финансового года. В Японии будет запущено два новых электромобиля и еще четыре гибрида e-Power, электрифицированные модели составят 60% продаж. Система полуавтономного вождения ProPilot, которая, по данным компании, понравилась 90% клиентов в Японии, будет внедрена в 20 моделях на 20 рынках – в общей сложности в 1,5 млн машин.

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В России модельная линейка компании полностью обновится в ближайшие четыре года, упор будет сделан на кроссоверы и внедорожники. Nissan представит на российском рынке новый электромобиль, сказали в российском представительстве компании. Российский рынок остается одним из стратегически важных для компании, говорят в представительстве. «Одним из шагов для обеспечения стабильного роста будет расширение модельного ряда в сегментах кроссоверов и внедорожников», – сказали в компании. Для обновления модельного ряда будут задействованы производственные мощности и исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге. Завод компании в Санкт-Петербурге выпустил в прошлом году 52 300 машин при производственной мощности 100 000 машин, завод выпускает Qashqai, X-Trail, Murano.

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По новой стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, о которой было объявлено накануне, японская компания сосредоточит усилия на рынках Японии, Китая и Северной Америки. В Южной Америке, странах АСЕАН и Европе будут использованы ресурсы альянса.

Nissan объявила об уходе из Южной Кореи и сокращении на некоторых рынках АСЕАН. В России к концу года прекратится производство автомобилей под маркой Datsun, компания консолидирует ресурсы для укрепления брендов Nissan и Infiniti. В новом плане альянса предусмотрено использование производственных мощностей партнеров (Datsun выпускался на «АвтоВАЗе» для производства аналогичных моделей). Пока никаких конкретных решений о новых моделях для России нет, сказали в компании.

В 2019 финансовом году мировой авторынок сократился на 6,9% до 85,73 млн машин, сообщила компания при объявлении финансовых результатов. Мировые продажи Nissan упали на 10,6% до 4,93 млн шт., доля рынка сохранилась на 5,8%.

В 2020 финансовом году Nissan ожидает, что глобальное производство автомобилей сократится на 15–20% из-за пандемии COVID-19. Руководство Nissan пока не дает прогноза на текущий финансовый год, следя за развитием ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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