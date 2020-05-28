Nissan сократит модельный ряд на 20% и закроет два завода

Глобальный модельный ряд будет сокращен на 20% – с 69 до примерно 55 моделей. Будет ускорен цикл разработки машин для омоложения модельного ряда, который должен быть не старше 4 лет. В ближайшие 18 месяцев компания представит 12 моделей. Nissan сосредоточится на автомобилях сегментов C (Altima, X-Trail/Rogue, Qashqai/Rogue Sport) и D (Maxima, Murano, Pathfinder), электромобилях и спортивных купе (GT-R, 300Z). Электромобили и гибриды должны составить более 1 млн в общих продажах к концу 2023 финансового года. В Японии будет запущено два новых электромобиля и еще четыре гибрида e-Power, электрифицированные модели составят 60% продаж. Система полуавтономного вождения ProPilot, которая, по данным компании, понравилась 90% клиентов в Японии, будет внедрена в 20 моделях на 20 рынках – в общей сложности в 1,5 млн машин.