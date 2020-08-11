Hyundai выделяет производство электромобилей в отдельный бренд Ioniq

Hyundai выделяет производство электромобилей в отдельный бренд IoniqТрадиционные автопроизводители бросились в погоню за Tesla
Как заявляет руководство Hyundai, компания ставит своей целью к 2025 г. продавать 1 млн автомобилей с электродвигателем в год и занять 10% рынка. Это должно вывести Hyundai на 3-е место в мире по объему продаж электромобилей. Инвесторы благосклонно восприняли новость – в ходе торгов на Корейской бирже 10 августа котировки акций Hyundai выросли на 15% и превысили уровень $143 за акцию (в прошлый раз такая стоимость фиксировалась в мае 2018 г.). Рыночная капитализация компании при этом превысила $35,4 млрд.
С 2021 г. Hyundai планирует в течение четырех лет представить под брендом Ioniq три новые модели электромобилей. Первой станет среднеразмерный кроссовер Ioniq 5, в основу которого лег концепт Hyundai 45, представленный в 2019 г. В 2022 г. выйдет седан Ioniq 6, основанный на концепте Hyundai Prophecy, представленном в марте этого года, а в 2024 г. – полноразмерный кроссовер Ioniq 7.
Гонки на «электричках»
Главными конкурентами Hyundai, как отмечает агентство Reuters, будут Volkswagen и General Motors, которые – кто позже, а кто раньше – выйдут на схожие объемы производства электромобилей (см. врез) и займут соответственно 2-е и 4-е места по объему продаж. У всех «традиционных» автокомпаний перед глазами пример американской Tesla, которая хоть и продает примерно в 20 раз меньше автомобилей в год, чем японская Toyota (400 000 и 10 млн соответственно), зато стоит примерно на четверть дороже ($260 млрд и $212 млрд соответственно). Да и продажи у Tesla во II квартале 2020 г. упали всего на 5%, а у Toyota – на 31%. Toyota, кстати, ранее делала ставку на водородные топливные элементы и гибридные автомобили. А теперь пытается наверстать упущенное и надеется к 2025 г. добавить к 4,5 млн гибридов в совокупном объеме продаж 1 млн полностью электрических автомобилей.
3 место
в списке крупнейших производителей электромобилей, которое Hyundai Motor планирует занять в 2025 г. На первом месте будет Tesla, на втором — Volkswagen
Другие автокомпании тоже включаются в активизировавшуюся гонку по производству «электричек». В июле свою первую полностью электрическую модель представила Polestar – принадлежащий Volvo и Geely бренд, который китайско-шведская компания позиционирует как будущего конкурента Tesla. А в прошлом году у Турции появилась первая национальная модель автомобиля – и сразу электрическая: основанная в 2018 г. турецкая компания TOGG представила среднеразмерный кроссовер с электродвигателем.
$35,4 млрд
рыночная капитализация Hyundai Motor в ходе торгов 10 августа. Для сравнения: рыночная капитализация Tesla в то же время составляла $265 млрд.
Каковы бы ни были планы автокомпаний-ветеранов, на 1-м месте по продажам останется Tesla. По словам генерального директора компании Илона Маска, объем продаж в 2025 г. составит «несколько миллионов». Но даже с такими показателями электромобили пока не могут сравниться по объему продаж с бензиновыми и дизельными. По данным исследования, проведенного Bloomberg Energy Finance, продажи легковых электромобилей выросли с 450 000 шт. в 2015 г. до 2,1 млн в 2019 г. В текущем году ожидается спад до 1,7 млн, и это всего 2,7% от общего объема продаж автомобилей в мире.
58%
доля электромобилей в общемировом объеме продаж в 2040 г. В Норвегии такой показатель был зафиксирован в марте этого года
Однако далее прогноз обещает быстрый рост: 8,5 млн шт. в 2025 г. (10% общего объема), 26 млн в 2030 г. (28%) и 54 млн в 2040 г. (58%). В текущем году весь парк используемых в мире легковых автомобилей – это 1,2 млрд шт., из которых электрических – 8,5 млн. К 2030 г. парк будет составлять 1,4 млрд, в том числе электрических – 118 млн. К 2040 г. доля электромобилей в мировом парке составит уже 31%. Основными факторами, благоприятствующими росту продаж электромобилей, называются снижение стоимости и увеличение емкости батарей, строительство инфраструктуры для подзарядки и выход электрических моделей на новые рынки.
Равняйтесь на Норвегию
Дополнительным стимулом перехода к производству электромобилей являются меры правительств по «озеленению» экономики. Так, правительство Норвегии планирует запретить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2025 г. И показатель из прогноза Bloomberg Energy Finance в 58% продаваемых в мире электромобилей к 2040 г. был достигнут в Норвегии уже в марте 2020 г. Конечно, эта скандинавская страна пока выступает в роли живого примера будущего, которое нас ожидает. В США электромобили все еще составляют всего 2,5% от общего объема продаж, в Великобритании – 3,4%.
Амбиции традиционных автопроизводителей
Volkswagen
В декабре 2019 г. представители немецкого автогиганта Volkswagen объявили, что компания выйдет на объем производства в 1 млн электрических автомобилей к концу 2023 г., с опережением плана на два года. А к 2025 г. компания теперь планирует выйти на выпуск 1,5 млн электрокаров в год. Поставки электрической модели Volkswagen ID.3 (на фото) начались в июле этого года (до этого у компании были только электрические и гибридные версии традиционных моделей). В течение ближайших четырех лет Volkswagen планирует инвестировать в разработку и производство электромобилей всех своих марок 33 млрд евро.
General Motors
В июле 2020 г. американская корпорация General Motors объявила о планах по выпуску минимум 20 новых моделей электромобилей к 2023 г. Компания поставила себе цель в 1 млн проданных электрокаров ежегодно к 2026 г. Чтобы достичь этой цели, по данным консалтингово-исследовательской группы Wood Mackenzie, General Motors необходимо увеличить свою долю рынка электромобилей в США с 4,5 до 30%, а в Китае – с 6,7 до 16%. Совокупный объем продаж электромобилей General Motors к 2030 г. должен составить 5 млн шт. 7 августа принадлежащий General Motors люксовый бренд Cadillac представил свой первый электрический внедорожник Lyriq. Ко времени появления в продаже (в лучшем случае в конце 2022 г.) он будет конкурировать уже со вторым поколением Tesla Model X.
BMW
В июне 2020 г. об ускорении своей стратегии по производству электромобилей заявила немецкая BMW. Компания рассчитывает уже к 2023 г., на два года раньше заявленного прежде срока, иметь в своем арсенале не менее 13 моделей «электричек» и примерно столько же гибридов. BMW была одной из первых автокомпаний, представивших полностью электрическую модель (i3 в 2013 г.). Но с тех пор компания упустила ряд возможностей. Так, ее конкуренты Audi, Mercedes и Jaguar Land Rover выпустили электрические внедорожники, а соответствующая модель BMW – iX3 (на фото – концепт) – ожидается только в следующем году. Руководство BMW планирует наверстать упущенное и в ближайшее десятилетие выпустить не менее 7 млн электрических и гибридных автомобилей.
Так что долгосрочные перспективы традиционных автопроизводителей на рынке электромобилей аналитики оценивают пока с осторожностью. По словам Питера Хазенкампа, бывшего сотрудника Ford и Tesla, а ныне вице-президента стартапа по производству электромобилей Lucid, традиционные автокомпании сталкиваются с «инерцией» при переходе к производству электромобилей. «Мы поэтому и открыли наш офис в Кремниевой долине, чтобы быть поближе и к производителям программного обеспечения, и к экспертам по выпуску электрического транспорта. Крупным традиционным автопроизводителям потребуется выпустить несколько поколений электрических моделей, чтобы научиться делать это хорошо. Потому что это намного сложнее, чем они думали», – заявил Хазенкамп Reuters.