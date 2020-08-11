Hyundai выделяет производство электромобилей в отдельный бренд Ioniq

Амбиции традиционных автопроизводителей

Volkswagen

В декабре 2019 г. представители немецкого автогиганта Volkswagen объявили, что компания выйдет на объем производства в 1 млн электрических автомобилей к концу 2023 г., с опережением плана на два года. А к 2025 г. компания теперь планирует выйти на выпуск 1,5 млн электрокаров в год. Поставки электрической модели Volkswagen ID.3 (на фото) начались в июле этого года (до этого у компании были только электрические и гибридные версии традиционных моделей). В течение ближайших четырех лет Volkswagen планирует инвестировать в разработку и производство электромобилей всех своих марок 33 млрд евро.





General Motors

В июле 2020 г. американская корпорация General Motors объявила о планах по выпуску минимум 20 новых моделей электромобилей к 2023 г. Компания поставила себе цель в 1 млн проданных электрокаров ежегодно к 2026 г. Чтобы достичь этой цели, по данным консалтингово-исследовательской группы Wood Mackenzie, General Motors необходимо увеличить свою долю рынка электромобилей в США с 4,5 до 30%, а в Китае – с 6,7 до 16%. Совокупный объем продаж электромобилей General Motors к 2030 г. должен составить 5 млн шт. 7 августа принадлежащий General Motors люксовый бренд Cadillac представил свой первый электрический внедорожник Lyriq. Ко времени появления в продаже (в лучшем случае в конце 2022 г.) он будет конкурировать уже со вторым поколением Tesla Model X.





BMW

В июне 2020 г. об ускорении своей стратегии по производству электромобилей заявила немецкая BMW. Компания рассчитывает уже к 2023 г., на два года раньше заявленного прежде срока, иметь в своем арсенале не менее 13 моделей «электричек» и примерно столько же гибридов. BMW была одной из первых автокомпаний, представивших полностью электрическую модель (i3 в 2013 г.). Но с тех пор компания упустила ряд возможностей. Так, ее конкуренты Audi, Mercedes и Jaguar Land Rover выпустили электрические внедорожники, а соответствующая модель BMW – iX3 (на фото – концепт) – ожидается только в следующем году. Руководство BMW планирует наверстать упущенное и в ближайшее десятилетие выпустить не менее 7 млн электрических и гибридных автомобилей.

