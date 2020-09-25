Популярность кроссоверов в Европе угрожает автокомпаниям

Между тем ЕС постепенно ужесточает цели по уровню выбросов СО2. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября заявила, что объем выбросов парниковых газов должен быть снижен к 2030 г. по сравнению с 1990 г. не на 40%, как требовалось раньше, а на 55%. Для автопроизводителей это означает, что они должны будут добиться уровня выбросов СО2 не в 59,4 г/км, а в 47,5 г/км. Как заявил The Wall Street Journal президент Ассоциации автопроизводителей Германии Хильдегард Мюллер, это фактически означает, что автокомпаниям придется к 2030 г. иметь не менее 60% электромобилей в общем объеме производства. Однако мало кто может ответить на вопрос, произойдут ли до этого времени в секторе изменения, необходимые для соответствующего роста спроса на личный электрический автотранспорт. По данным ICCT, в настоящее время доля экологически чистых автомобилей (аккумуляторных и гибридных) в общем объеме производства европейских автокомпаний составляет 6–14%. В целом на электромобили приходится около 7% европейского авторынка.