Руководитель Mercedes-Benz Cars: «Мы начали разработку собственной операционной системы»
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Дитер Цетше, председатель правления Daimler AG, руководитель Mercedes-Benz Cars
Председатель правления Daimler AG Дитер Цетше в мае выходит на пенсию и оставляет компанию, которой он руководил больше 13 лет, в прекрасной форме. При нем Mercedes-Benz вернулся на первое место по продажам среди люксовых марок автомобилей, Daimler стал производителем грузовиков № 1 в мире, команда Mercedes-AMG завоевала пять титулов чемпиона мира в гонках Formula 1, а в начале этого месяца Mercedes-Benz открыл свой завод в России (переговоры об этом компания вела с 2004 г.). На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье прибыл Владимир Путин – давний поклонник марки с трехлучевой звездой, который много лет использовал Mercedes-Benz S-Klasse в качестве своего официального автомобиля. Но в этот раз президент России приехал не на Mercedes-Benz, а на российском лимузине Aurus.
После окончания официальной церемонии открытия Цетше ответил на вопросы «Ведомостей». В разговоре принял участие Маркус Шефер, член правления Mercedes-Benz, отвечающий за производство.
– Доктор Цетше, ваши заслуги в Daimler уже подробно описаны деловыми и автомобильными изданиями. Но что вы сами считаете своим самым большим достижением за те годы, что вы руководили компанией?
– Три вещи: бренд, люди, продукт.
Для нашей компании самый драгоценный актив – это бренд. Полагаю, что за последнее десятилетие мы – все вместе – вернули блеск трехлучевой звезде, сделав бренд более современным, более молодым. Это самое главное.
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Родился в 1953 г. в Стамбуле. В 1976 г. окончил Университет Карлсруэ по специальности «инженер», в 1982 г. – Технический университет Падерборна
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1976начал работать в компании Daimler-Benz
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1988стал главным инженером Mercedes-Benz do Brazil
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1991назначен президентом Mercedes-Benz Argentina
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1992назначен президентом Freightliner Corp.
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2005стал президентом и генеральным директором Chrysler Group
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2006назначен председателем правления DaimlerChrysler (после продажи Chrysler переименована в Daimler AG)
Я сказал «мы», потому что один человек не может сделать подобное – это всегда командная работа. Так что второй элемент, которым я очень горжусь, – это команда, которая теперь принимает на себя ответственность за компанию. Это очень профессиональная команда, и у меня нет никаких сомнений в светлом будущем компании.
И в-третьих, это автомобили, которые мы выпускаем. Модельный ряд, который мы создали – во всех подразделениях компании Daimler, – привлекает самый широкий круг клиентов и делает их лояльными.
– Mercedes-Benz – первый производитель люксовых автомобилей, который построил свой завод в России. На что вы рассчитываете?
– Мы рассчитываем, что новый завод позволит еще успешнее работать нашим коллегам в продажах и они смогут загружать завод заказами больше и больше – мощности для увеличения производства заложены. На заводе будут работать более 1000 человек, 500–600 мы уже приняли на работу и продолжаем набор. Мы лидирующий премиум-бренд в России и хотим упрочивать наше лидерство.
Как вы знаете, только легковыми автомобилями наша деятельность в России не ограничивается – мы являемся акционерами «Камаза» и уже довольно давно производим грузовые автомобили совместно с «Камазом». Успешное сотрудничество в рамках этого СП и новые технологии, которые мы туда приносим, дают мне уверенность, что у нас отличные перспективы и в сегменте коммерческих автомобилей.
Конечно, мы вложили 250 млн евро в завод в Московской области не для развлечения, а потому что видим, что покупатели в России нас любят и нам доверяют. И мы верим в будущее российского рынка.
– Ford прекращает выпуск легковых автомобилей в России. Будете приглашать специалистов с их заводов во Всеволожске и Татарстане? Или вы предпочитаете набирать персонал из числа местных жителей, в данном случае из Москвы и Подмосковья?
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