Jeep отзывает почти 6600 автомобилей Grand Cherokee в России

Российский дилер Jeep ООО «Эфсиэй рус» отзывает в России 6586 автомобилей Grand Cherokee, реализованных с ноября 2010 г. по ноябрь 2014 г., говорится в сообщении Росстандарта.

Причина отзыва – возможное перетирание провода подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке после ремонта самого козырька, обивки потолка или при проникновении под обшивку потолка, отмечается в сообщении. Это может стать причиной неработоспособности подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке.

«Любое повреждение провода лампы подсветки зеркала будет отремонтировано. Также будет произведена замена солнцезащитного козырька, модифицирован металлический усилитель крыши и переложен провод лампы подсветки зеркала с помощью специальной направляющей, чтобы не допустить повреждения провода в дальнейшем», – сообщил Росстандарт.

Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.