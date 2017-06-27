Nissan отзывает почти 18 000 Datsun в России из-за дефекта топливной трубки

Официальный представитель Nissan в РФ – ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» отзывает 17 778 автомобилей марки Datsun в России, следует из сообщения Росстандарта.

Отзываются автомобили, произведенные с сентября 2015 г. по январь 2017 г. из-за дефекта топливной трубки, допущенного при производстве.

«Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации, вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления. Эксплуатация автомобиля с данной неисправностью может привести к повреждению топливной трубки, в результате вероятна утечка топлива, не исключено возгорание», – объясняет Росстандарт.