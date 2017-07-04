Hyundai планирует нарастить производство в России почти на 10% в 2017 году

Российское подразделение автоконцерна Hyundai намерено в 2017 г. произвести в России около 145 000 автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге и на мощностях калининградского «Автотора», сообщил исполнительный директор ООО «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Мы сейчас, по сути, локализовали весь модельный ряд. Пока кардинально ничего менять не планируем. Мы планируем порядка 120 000 Hyundai произвести на заводе HMMR (ООО "Хендэ мотор мануфактуринг рус", завод концерна Hyundai в Петербурге), где-то в пропорции 50/50. То есть 60 000 Hyundai Creta и 60 000 Hyundai Solaris», - сказал он, отметив, что в 2016 г. Hyundai выпустил на предприятии 110 000-112 000 - «но там был Solaris, и Creta была тысяч двадцать».

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 г., производит модели Hyundai Solaris, Hyundai Сreta и Kia Rio. В целом в 2017 г. предприятие планирует выпустить 220 000 автомобилей (+6,3% к результату 2016 г.).

Говоря о прогнозе производства автомобилей марки на мощностях «Автотора», Калицев отметил, что компания ожидает производство по итогам 2017 г. на уровне «ориентировочно порядка 25 000», добавив, что по итогам 2016 г. на «Автоторе» было выпущено порядка 20 000-22 000 Hyundai.

По словам топ-менеджера, Hyundai рассматривает возможность строительства завода двигателей в России, но конкретного решения пока не принято.