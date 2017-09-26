Доля машин российской сборки на рынке достигла исторического максимума

К 31 августа доля автомобилей российской сборки на российском рынке составила 82,2%, это на 2,5 п. п. больше, чем год назад. Как передает ТАСС, это говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат». По данным агентства, это максимальный уровень за всю историю российского авторынка. К примеру, в 2012 г. доля собранных в России автомобилей составляла 64,1%, а в 2008 г. – 44,3%.

«Практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки либо другие преференции, – прокомментировал ситуацию директор "Автостата" Сергей Целиков. – В то же время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели».