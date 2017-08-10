Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Nissan соберет друзей

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге могут организовать выпуск машин других участников альянса

Это помогло бы загрузить мощности его петербургского завода

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге «пока собираются только машины Nissan, но в будущем там может быть сборка машин и других участников альянса», рассказал в интервью «Ведомостям» председатель управляющего комитета Nissan Europe Пол Уиллкокс. Какие модели могут появиться на заводе Nissan, в компании не раскрывают. «Рассматриваются все возможные варианты по всем участникам альянса», – сказал только представитель Nissan.

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