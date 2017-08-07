Завод Nissan в Петербурге возобновил работу после двухнедельного отпуска

Персонал завода «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» в Санкт-Петербурге приступил к работе в одну смену после планового коллективного отпуска, сообщили в пресс-службе компании.

«Сотрудники приступили к работе после отпуска, в одну смену. Продолжаем набирать сотрудников, чтобы с октября, как и планировали, приступить к работе в две смены», – сказал собеседник агентства. Плановый коллективный отпуск на заводе продолжался с 22 июля по 6 августа.

Ранее сообщалось, что завод Nissan набирает 450 сотрудников и переходит на двухсменный график работы. По данным пресс-службы, переход на работу в две смены ожидается с октября.

К компании также был подан иск о банкротстве физическим лицом, однако, как сообщали в пресс-службе организации, он не связан с финансовым состоянием предприятия.