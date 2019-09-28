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Правительство отказалось компенсировать ввозные пошлины на автокомпоненты

Правительство не будет компенсировать производителям автомобилей и автокомпонентов, подписавшим специальные инвестиционные контракты, ввозные таможенные пошлины на комплектующие, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. Действующие обязательства государства по компенсации таможенных пошлин истекают в 2020 г., когда закончат действовать последние договора о промсборке, напомнил он.

Козак отметил, что поступления от ввозных пошлин уже заложены в параметры бюджета на 2020–2022 гг. Все обязательства, которые государство на себя взяло, должны быть выполнены, но перевыполнять их власти не собираются, потому что это порождает иждивенчество, подчеркнул вице-премьер. «Бизнес должен работать над своей эффективностью самостоятельно, в пределах тех правил, которые установлены государством», – цитирует Козака «Прайм». Главное, чтобы эти правила постоянно не менялись, а государство вело себя предсказуемо, добавил вице-премьер.

«АвтоВАЗ», альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai и Volkswagen в июле собирались обратиться с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой компенсировать автоконцернам, работающим по специнвестконтрактам, таможенные пошлины на ввоз компонентов. Об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источники в отрасли.

В начале июля правительство продлило постановление о компенсации ввозных пошлин на импортные комплектующие до 2020 г. автопроизводителям, работающим по договорам о промсборке. Среди производителей готовых машин эти компенсации смогут получить Toyota, «ПСМА рус» и другие.