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Власти Москвы прокомментировали идею ограничить число разрешений на такси

Власти Москвы выступают за сохранение в новом законопроекте Госдумы права регионов регулировать количество такси, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. В департаменте добавили, что таксопарки также поддерживают наличие у регионов таких полномочий.

Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси. Эту идею он высказал в письме, которое 30 октября направил первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель депутата Старовойтова подтвердил его подлинность.

Депутат предлагал оценивать, насколько жители обеспечены такси, а затем рассчитывать их потребности в таком виде транспорта. Свое предложение он объяснил необходимостью сохранить баланс спроса и предложения на рынке такси, а также обеспечить достойный заработок водителям.

Дептранс Москвы уточнил, что такое право у регионов уже есть с 2011 г. – оно закреплено в ч. 23 и 24 ст. 9 федерального закона № 69-ФЗ. В департаменте также предложили в случае, когда число заявлений на получение разрешения превышает установленное максимальное, выдавать разрешения на конкурсной основе бесплатно, а не по результатам аукциона, как сейчас.