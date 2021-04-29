Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки на дорогах Москвы достигли десяти баллов к 19:25 29 апреля, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
В Центре организации дорожного движения ранее предупредили, что 29 апреля и 4 мая в столице пройдут репетиции Парада Победы. Для проезда военной техники ограничат движение на западе, Садовом кольце и в центре. В ЦОДД рекомендовали заранее планировать время поездок и отдавать предпочтение общественному транспорту, так как «там никаких танков не ожидается».
Столичный департамент транспорта сообщил, что в пятницу вечером и в субботу ожидается пиковая загруженность на выездах из города и кольцевых магистралях в связи с длинными майскими праздниками. В этот период также будет сложно проехать по центру города, Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу.
«Если планируете уезжать за город в ближайшие дни, то рекомендуем выдвигаться в пятницу до 15 часов или уже после 21:00, в субботу лучше успеть «проскочить» до 9 утра или поздним вечером», – подчеркнули в ведомстве.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.