Пробки в Москве достигли десяти баллов

Столичный департамент транспорта сообщил, что в пятницу вечером и в субботу ожидается пиковая загруженность на выездах из города и кольцевых магистралях в связи с длинными майскими праздниками. В этот период также будет сложно проехать по центру города, Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу.