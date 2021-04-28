В дептрансе Москвы рассказали о работе парковок в нерабочие дни в мае
Парковки в Москве 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая останутся платными, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
«2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — (парковки будут работать) в обычном платном режиме. При этом в воскресенье, 2 мая, оплачивать паркинг нужно будет только на улицах с повышенным тарифом 380 руб./час», — говорится в сообщении дептранса.
1, 3, 9 и 10 мая парковки будут бесплатными на всех улицах.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.