Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая
Министерство просвещения рекомендует школам не работать в период майских праздников, которые были увеличены в этом году указом президента России Владимира Путина, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», — сказал он агентству ТАСС.
Сохранение дежурных групп в детских садах обусловлено тем, что они могут понадобиться людям, которые продолжат работать в праздники. В частности, это может коснуться сотрудников предприятий, функционирующих безостановочно или по выходным, а также компаний с ненормированным графиком. Об особенностях графика в подобных организациях накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кравцов также отметил, что увеличение числа выходных в мае не скажется на качестве образования школьников. «Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май — это в основном повторение пройденного материала», — заявил министр.
23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.
Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах.