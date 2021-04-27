Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

Сохранение дежурных групп в детских садах обусловлено тем, что они могут понадобиться людям, которые продолжат работать в праздники. В частности, это может коснуться сотрудников предприятий, функционирующих безостановочно или по выходным, а также компаний с ненормированным графиком. Об особенностях графика в подобных организациях накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.