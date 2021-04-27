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Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

Ведомости

Министерство просвещения рекомендует школам не работать в период майских праздников, которые были увеличены в этом году указом президента России Владимира Путина, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», — сказал он агентству ТАСС.

Сохранение дежурных групп в детских садах обусловлено тем, что они могут понадобиться людям, которые продолжат работать в праздники. В частности, это может коснуться сотрудников предприятий, функционирующих безостановочно или по выходным, а также компаний с ненормированным графиком. Об особенностях графика в подобных организациях накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кравцов также отметил, что увеличение числа выходных в мае не скажется на качестве образования школьников. «Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май — это в основном повторение пройденного материала», — заявил министр.

23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.

Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах.

Ранее по теме: Песков разъяснил порядок отдыха в майские праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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