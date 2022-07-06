Госдума во втором чтении одобрила новые наказания за езду после лишения прав

Если нарушитель сядет за руль третий раз за год, против него предлагается возбуждать уголовное дело. В таком случае нарушителю придется заплатить штраф в размере 200 тыс. руб. Также он может получить наказание в виде 360 часов обязательных работ. Максимальным наказанием для правонарушителей, которых поймали третий раз за год, станет лишение свободы на срок до одного года и конфискация автомобиля. Забирать машину будут только в том случае, если она принадлежит осужденному.