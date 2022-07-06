Госдума во втором чтении одобрила новые наказания за езду после лишения прав
Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые садятся за руль после лишения прав. Поправки к КоАП и УК РФ предусматривают увеличение размера штрафа и отмену для правонарушителей возможности оплачивать штрафы со скидкой. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В настоящее время за управление автомобилем водителя, лишенного прав, могут оштрафовать на 30 тыс. руб., арестовать на срок до 15 суток или приговорить к обязательным работам на срок до 200 часов. Ужесточить санкции предложила группа депутатов во главе с Ириной Яровой. За повторное нарушение предлагают штрафовать на сумму от 50 до 10 тыс. руб. Также возможно наказание обязательными работами от 150 часов.
Если нарушитель сядет за руль третий раз за год, против него предлагается возбуждать уголовное дело. В таком случае нарушителю придется заплатить штраф в размере 200 тыс. руб. Также он может получить наказание в виде 360 часов обязательных работ. Максимальным наказанием для правонарушителей, которых поймали третий раз за год, станет лишение свободы на срок до одного года и конфискация автомобиля. Забирать машину будут только в том случае, если она принадлежит осужденному.
Ко второму чтению в Госдуме предложили еще одну поправку в ст. 12.7 КоАП. Согласно ей граждане, лишенные водительских прав и пойманные за рулем, не смогут воспользоваться скидкой в 50% на оплату штрафа. При этом есть список составов, исключающих скидку, в том числе вождение в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования.
Однако депутат Госдумы Алексей Куринной отметил недостаточную жесткость формулировок поправок. По его словам, в 9 из 10 случаев граждане, ранее лишенные прав, садят за руль чужого автомобиля. «То, что мы принимаем, будет громко звучать, но работать не будет»,— заключил Куринной. Тем не менее проект был одобрен во втором чтении, третье чтение пройдет 6 июля.