У россиян вырос спрос на покупку автомобилей у банкротов

Согласно оценке экспертов, всего за первые пять месяцев было продано 4200 машин собственников, которые проходили процедуру банкротства. Всего объем торгов имуществом физлиц-банкротов вырос на 43,4% в сравнении с прошлым годом и достиг 10 500 реализованных лотов. Особый пик пришелся на период в марте и апреле – рост составил до 30% по сравнению с началом года. Однако реализация имущества юрлиц-банкротов в годовом выражении снизилась на 11%.