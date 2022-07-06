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У россиян вырос спрос на покупку автомобилей у банкротов

Ведомости

Россияне начали активнее скупать машины банкротов, спрос на такие автомобили вырос в 1,8 раза, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Портала DA». Эксперты считают, что это связано с повышением цен на автомобильном рынке, а также дефицитом новых машин.

Согласно оценке экспертов, всего за первые пять месяцев было продано 4200 машин собственников, которые проходили процедуру банкротства. Всего объем торгов имуществом физлиц-банкротов вырос на 43,4% в сравнении с прошлым годом и достиг 10 500 реализованных лотов. Особый пик пришелся на период в марте и апреле – рост составил до 30% по сравнению с началом года. Однако реализация имущества юрлиц-банкротов в годовом выражении снизилась на 11%.

Данную тенденцию подтверждают также и представители крупных банкротных торговых площадок. С января по май 2022 г. был зафиксирован рост в сегменте продаж легковых автомобилей физлиц на 117,8% в годовом выражении. При этом весной количество таких сделок выросло на 11,8% в сравнении с началом года. По оценке Центра дистанционных торгов, рост продаж автомобилей физлиц-банкротов составляет вовсе 152%.

«Категория автомобилей стабильно занимает первое место по количеству лотов, начиная с весны этого года», — цитирует издание представителя площадки.  

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 5 июля рассказал, что ситуация с автомобилями на рынке России вскоре стабилизируется, а цены в течение года постепенно снизятся. Компаниям, считает он, придется адаптироваться к спросу рынка и снижать цены, иначе никто не будет покупать их продукцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных