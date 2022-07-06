У россиян вырос спрос на покупку автомобилей у банкротов
Согласно оценке экспертов, всего за первые пять месяцев было продано 4200 машин собственников, которые проходили процедуру банкротства. Всего объем торгов имуществом физлиц-банкротов вырос на 43,4% в сравнении с прошлым годом и достиг 10 500 реализованных лотов. Особый пик пришелся на период в марте и апреле – рост составил до 30% по сравнению с началом года. Однако реализация имущества юрлиц-банкротов в годовом выражении снизилась на 11%.
Данную тенденцию подтверждают также и представители крупных банкротных торговых площадок. С января по май 2022 г. был зафиксирован рост в сегменте продаж легковых автомобилей физлиц на 117,8% в годовом выражении. При этом весной количество таких сделок выросло на 11,8% в сравнении с началом года. По оценке Центра дистанционных торгов, рост продаж автомобилей физлиц-банкротов составляет вовсе 152%.
«Категория автомобилей стабильно занимает первое место по количеству лотов, начиная с весны этого года», — цитирует издание представителя площадки.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 5 июля рассказал, что ситуация с автомобилями на рынке России вскоре стабилизируется, а цены в течение года постепенно снизятся. Компаниям, считает он, придется адаптироваться к спросу рынка и снижать цены, иначе никто не будет покупать их продукцию.