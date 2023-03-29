В «АвтоВАЗе» назвали сроки запуска производства на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Днем ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «АвтоВАЗ» планирует в 2023 г. выпустить не менее 400 000 автомобилей и машинокомплектов. Но на встрече Азаров рассказал о заметном снижении производительности автоконцерна в 2022 г. Так, в прошлом году «АвтоВАЗ» произвел 220 000 машинокомплектов против 431 000 в 2021 г. По словам Азарова, «АвтоВАЗ» ведет дополнительный набор сотрудников.