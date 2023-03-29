В «АвтоВАЗе» назвали сроки запуска производства на бывшем заводе Nissan в Петербурге
Автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует запустить производство автомобилей, в частности новых моделей Lada, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во II квартале 2023 г., сообщила пресс-служба компании.
«Совместно с партнерами из дружественных стран "АвтоВАЗ" готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе "Ниссан" в Санкт-Петербурге во II квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом LADA в востребованных сегментах C и D», – следует из сообщения.
Днем ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «АвтоВАЗ» планирует в 2023 г. выпустить не менее 400 000 автомобилей и машинокомплектов. Но на встрече Азаров рассказал о заметном снижении производительности автоконцерна в 2022 г. Так, в прошлом году «АвтоВАЗ» произвел 220 000 машинокомплектов против 431 000 в 2021 г. По словам Азарова, «АвтоВАЗ» ведет дополнительный набор сотрудников.
7 февраля «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Тогда генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил планы наладить производство автомобилей Lada на этом заводе. По его словам, сборка начнется во втором полугодии этого года. Объем выпуска в 2023 г. составит до 10 000 автомобилей, в дальнейшем он может быть увеличен. К 2024-2027 гг. планируется локализовать производство автомобилей.
11 октября 2022 г. Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ». В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ.