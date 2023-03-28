Губернатор Самарской области рассказал о планах «АвтоВАЗа» по выпуску автомобилей

«Итоги [2022] года следующие. 220 000 машинокомплектов было проведено "АвтоВАЗом". Это, к сожалению, заметно ниже, чем показатель 2021 г., который составлял 431 000 машинокомплектов. Самая сложная ситуация была, конечно, во II квартале, и прогнозы были еще гораздо более пессимистичными. <...> Второе полугодие, в общем, отработали на уровне прошлого года. Планы предприятия на следующий год – выпуск не менее 400 000 автомобилей и машинокомплектов», – рассказал Азаров на встрече с президентом, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля.