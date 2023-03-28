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Губернатор Самарской области рассказал о планах «АвтоВАЗа» по выпуску автомобилей

Ведомости

«АвтоВАЗ» планирует в 2023 г. выпустить не менее 400 000 автомобилей и машинокомплектов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По словам последнего, в 2022 г. было зафиксировано заметное снижение производительности «АвтоВАЗа».

В начале рабочей встречи с губернатором Самарской области Владимир Путин спросил, «как себя "АвтоВАЗ" чувствует».

«Итоги [2022] года следующие. 220 000 машинокомплектов было проведено "АвтоВАЗом". Это, к сожалению, заметно ниже, чем показатель 2021 г., который составлял 431 000 машинокомплектов. Самая сложная ситуация была, конечно, во II квартале, и прогнозы были еще гораздо более пессимистичными. <...> Второе полугодие, в общем, отработали на уровне прошлого года. Планы предприятия на следующий год – выпуск не менее 400 000 автомобилей и машинокомплектов», – рассказал Азаров на встрече с президентом, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля.

По словам Азарова, «АвтоВАЗ» ведет дополнительный набор сотрудников.

3 марта «АвтоВАЗ» начал производство автомобилей Lada Vesta нового поколения на площадке в Тольятти. Тогда в пресс-службе автоконцерна уточнили, что в мае 2023 г. Lada Vesta может поступить в салоны более 300 дилерских центров, когда будет накоплен необходимый запас автомобилей.

О том, что «АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, стало известно в августе прошлого года. Тогда уточнялось, что завод в Ижевске будет работать над производством и выпуском новой Lada e-Largus. Также на этом заводе продолжится производство запчастей для Lada Vesta (в частности, сохранятся штамповочное и пластиковое производства) и сохранятся сервисные функции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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