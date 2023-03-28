Губернатор Самарской области рассказал о планах «АвтоВАЗа» по выпуску автомобилей
«АвтоВАЗ» планирует в 2023 г. выпустить не менее 400 000 автомобилей и машинокомплектов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По словам последнего, в 2022 г. было зафиксировано заметное снижение производительности «АвтоВАЗа».
В начале рабочей встречи с губернатором Самарской области Владимир Путин спросил, «как себя "АвтоВАЗ" чувствует».
«Итоги [2022] года следующие. 220 000 машинокомплектов было проведено "АвтоВАЗом". Это, к сожалению, заметно ниже, чем показатель 2021 г., который составлял 431 000 машинокомплектов. Самая сложная ситуация была, конечно, во II квартале, и прогнозы были еще гораздо более пессимистичными. <...> Второе полугодие, в общем, отработали на уровне прошлого года. Планы предприятия на следующий год – выпуск не менее 400 000 автомобилей и машинокомплектов», – рассказал Азаров на встрече с президентом, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля.
По словам Азарова, «АвтоВАЗ» ведет дополнительный набор сотрудников.
О том, что «АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, стало известно в августе прошлого года. Тогда уточнялось, что завод в Ижевске будет работать над производством и выпуском новой Lada e-Largus. Также на этом заводе продолжится производство запчастей для Lada Vesta (в частности, сохранятся штамповочное и пластиковое производства) и сохранятся сервисные функции.