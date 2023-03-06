Продажи новых легковых машин в России в феврале упали на 62%

Вместе с тем, на неделе с 27 февраля по 5 марта был зафиксирован рекордный за последний год объем продаж автомобилей. По данным «Автостата» и системы электронных ПТС, за это время в России были реализованы 21 902 новые машины. Более 80% из них пришлось на легковую технику, 12% – на грузовики, 7% – LCV, 1% – автобусы. До этого самым удачным временем для рынка после начала СВО на Украине была последняя неделя 2022 г., когда было продано 21 408 новых машин.