Продажи новых легковых машин в России в феврале упали на 62%С весны статистика станет лучше за счет низкой базы и роста производства
В феврале в России был продан 41 851 новый легковой и легкий коммерческий (LCV) автомобиль, что на 62% меньше по сравнению с февралем 2022 г. Об этом говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи за первые два месяца 2023 г. снизились на 62,5% до 74 350 машин.
Более половины рынка в феврале 2023 г. пришлось на продукцию «АвтоВАЗа», который смог продать 23 437 машин – на 5% больше, чем годом ранее. Второе и третье места в топе продаж заняли китайские бренды. Haval продал 5324 автомобиля (+49%), Geely – 4053 (+85%). Замыкают пятерку лидеров рынка отечественные ГАЗ и УАЗ с 2625 (-31%) и 1525 (-9%) проданными машинами соответственно.
Корейская Kia – некогда одна из самых популярных иномарок у россиян – реализовала в феврале 2023 г. лишь 1515 автомобилей, на 90% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Ее догоняет китайский бренд – Changan с 1050 проданными машинами (рост более чем вдвое). Остальные марки, включая дебютировавшую в конце прошлого года технику под собственным брендом Sollers (группе принадлежит УАЗ), продали в феврале существенно меньше тысячи машин.
В статистике не представлены показатели еще одного лидера рынка – китайской Chery, которая перешла на квартальную отчетность по продажам. Для сравнения, за 2022 г. Chery и ее суббренды Exeed и Omoda совокупно продали в России 53 704 машины, тогда как ближайший конкурент Haval – лишь 33 642 автомобиля.
Вместе с тем, на неделе с 27 февраля по 5 марта был зафиксирован рекордный за последний год объем продаж автомобилей. По данным «Автостата» и системы электронных ПТС, за это время в России были реализованы 21 902 новые машины. Более 80% из них пришлось на легковую технику, 12% – на грузовики, 7% – LCV, 1% – автобусы. До этого самым удачным временем для рынка после начала СВО на Украине была последняя неделя 2022 г., когда было продано 21 408 новых машин.
Итог за прошедшую неделю мог быть отчасти техническим, так как на неделе до этого 4 выходных дня, поясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Тогда работали не все дилеры и не регистрировали машины, и они (регистрации) перешли на прошлую неделю, уточняет он. «Рынок продолжает очень медленно расти, в основном за счет роста выпуска, импорт растет уже не так динамично», – говорит эксперт.
Февраль 2023 г. стал последним месяцем, когда на динамику показателей продаж оказывает влияние сравнительно высокая база прошлого года. В конце февраля 2022 г. началась СВО на Украине, а уже в марте продажи новых легковых машин и LCV в России упали на 63% по сравнению с мартом 2021 г.
Рост выпуска автотехники в 2023 г. в России будет, но, учитывая имеющиеся сложности, вряд ли это случится до середины года, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, существенного роста поставок по параллельному импорту ждать также не стоит, поскольку его тормозят текущие правила выдачи заключений о безопасности конструкции транспортного средства.
Базовый прогноз «Автостата» предполагает увеличение рынка легковых машин на четверть в 2023 г. – до 780 000 единиц. АЕБ более сдержана и прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей и LCV в 2023 г. на 12% до 770 000 штук.