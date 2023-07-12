В «АвтоВАЗе» опровергли повышение цен на 10%
«Полный бред и фантазии. Компания опровергает эти слухи и призывает не распространять заведомо ложную информацию», – сказали в «АвтоВАЗе».
10 июля в кулуарах выставки «Иннопром» президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что ослабление курса рубля, безусловно, повлияет на стоимость машин Lada уже в ближайшие месяцы. По его словам, этого влияния невозможно избежать, поскольку субкомпоненты, материалы и сырье поставщики «во многом получают из-за рубежа». При этом он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» будет стараться «минимизировать этот процесс».
В начале июля «Ведомости» писали, что новые легковые автомобили летом – осенью 2023 г. могут подорожать в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Это может сказаться на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.