Газета
Авто

В «АвтоВАЗе» опровергли повышение цен на 10%

Ведомости

Информация о том, что «АвтоВАЗ» может в октябре поднять цены на 10%, не соответствует действительности. Об этом сообщил портал Autonews со ссылкой на пресс-службу компании.

«Полный бред и фантазии. Компания опровергает эти слухи и призывает не распространять заведомо ложную информацию», – сказали в «АвтоВАЗе».

Ранее Telegram-канал Mash написал, что «АвтоВАЗ» планирует в октябре поднять цены на весь модельный ряд на 10%. Это будет зависеть от конкретной модели, спроса и курса рубля.

10 июля в кулуарах выставки «Иннопром» президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что ослабление курса рубля, безусловно, повлияет на стоимость машин Lada уже в ближайшие месяцы. По его словам, этого влияния невозможно избежать, поскольку субкомпоненты, материалы и сырье поставщики «во многом получают из-за рубежа». При этом он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» будет стараться «минимизировать этот процесс».

В начале июля «Ведомости» писали, что новые легковые автомобили летом – осенью 2023 г. могут подорожать в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Это может сказаться на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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