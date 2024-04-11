Семиместный кроссовер «Москвич 8» поступит в продажу в конце 2024 года
Производство и продажу семейного семиместного кроссовера «Москвич 8» планируется запустить к концу 2024 г. Об этом сообщается на сайте автозавода.
Длина нового кроссовера составит 4,82 м, ширина – 1,87 м, высота – 1,75 м, а колесная база – 2,83 м. Машина будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 л. с.) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
Модель будет иметь цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводную зарядку для телефона, систему камер кругового обзора. Кроме того, водитель и пассажиры смогут подключиться к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.
«Внешний вид "Москвича 8" отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника», – говорится в сообщении.
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