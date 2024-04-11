Семиместный кроссовер «Москвич 8» поступит в продажу в конце 2024 года

В феврале Минпромторг России актуализировал список автомобилей, которые рекомендованы для использования государственными и муниципальными служащими. В список рекомендованных вошли автомобили, которые производятся на заводах в России в рамках специальных инвестиционных контрактов и в соответствии с обязательствами по локализации продукции.