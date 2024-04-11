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Семиместный кроссовер «Москвич 8» поступит в продажу в конце 2024 года

Ведомости

Производство и продажу семейного семиместного кроссовера «Москвич 8» планируется запустить к концу 2024 г. Об этом сообщается на сайте автозавода.

Длина нового кроссовера составит 4,82 м, ширина – 1,87 м, высота – 1,75 м, а колесная база – 2,83 м. Машина будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 л. с.) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Модель будет иметь цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводную зарядку для телефона, систему камер кругового обзора. Кроме того, водитель и пассажиры смогут подключиться к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

«Внешний вид "Москвича 8" отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника», – говорится в сообщении.

В конце марта на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге запустили серийное производство кроссоверов Citroen C5 Aircross. Модели поступят в продажу в середине мая 2024 г. в четырех цветах: белый перламутр, серый металлик, синий металлик и красный металлик. По предварительным данным, стоимость автомобиля составит 4,29 млн руб.

13 марта стало известно, что «Автозавод Санкт-Петербург» представил первую модель нового автомобильного бренда – кроссовер Xcite X-Cross 7. Старт продаж намечен на апрель 2024 г. По внешнему виду и техническим характеристикам новинка полностью копирует популярный среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.

В феврале Минпромторг России актуализировал список автомобилей, которые рекомендованы для использования государственными и муниципальными служащими. В список рекомендованных вошли автомобили, которые производятся на заводах в России в рамках специальных инвестиционных контрактов и в соответствии с обязательствами по локализации продукции.

В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин дал поручение пересадить госслужащих на российские автомобили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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