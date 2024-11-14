Песков: говорить о возвращении западных автобрендов преждевременно

О планах возвращениях европейских автобрендов официально не объявлялось. 13 ноября глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung заявил, что если в ближайший год отменить ограничения на поставку в Россию немецких авто, например BMW и Mercedes, то россияне снова начнут покупать немецкие автомобили.