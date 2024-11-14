Песков: говорить о возвращении западных автобрендов преждевременно
Официальных заявлений о выходе европейских автопроизводителей на российский рынок не было, говорить об их возвращении пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное возвращение европейских автоконцернов на российский рынок.
«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений относительно европейских автопроизводителей. Их просто не было. Поэтому преждевременно так говорить», – сказал он.
Песков добавил, что сейчас речь идет о насыщении российского рынка авто, о конкуренции, поскольку конкуренция ведет к снижению цен. «Главное – это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги», – подчеркнул он.
11 ноября Япония сняла запрет на поставку «мягких» гибридных автомобилей в Россию. Запрет на экспорт снят с автомобилей Honda Fit, CR-Z, Insight, Nissan DayZ, Suzuki Solio, Mazda Flair, Carol, Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X, Mercedes E Class, C Class, Audi A3, Q3 F3 и др. Под смягчение попали не все модели машин, а только с определенным двигателем.
При этом директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский пояснил, что ограничительные меры скорее переформулировали, поскольку запрета на вывоз «мягких» гибридов не было изначально.
О планах возвращениях европейских автобрендов официально не объявлялось. 13 ноября глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung заявил, что если в ближайший год отменить ограничения на поставку в Россию немецких авто, например BMW и Mercedes, то россияне снова начнут покупать немецкие автомобили.
Шнайдер также заявил, что автомобильная промышленность ФРГ сильно пострадала из-за санкций против России и автоконцернам следует поторопиться, чтобы надолго не уступить российский рынок китайским компаниям.