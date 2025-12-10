Президент «АвтоВАЗа» назвал маловероятным возвращение Renault и Nissan
Он объяснил, что все больше инвестиций вкладывается в развитие площадок бывших партнеров, увеличивая стоимость возврата для них. Соколов отметил и геополитический фактор. Он напомнил, что недавно Renault была включена в России в санкционный список в числе европейских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.
17 сентября стало известно, что Роспатент выдал предварительный отказ Renault в регистрации товарного знака в России. В июне первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью РБК отмечал, что, учитывая недружественные действия Renault по отношению к России, все идет к тому, что компания не вернется на рынок страны.
В феврале 2023 г. «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Ранее она была одобрена правительством России. В феврале 2024 г. «Автозавод Санкт-Петербург» вернулся в собственность государства, а именно в собственность подведомственного Минпромторгу Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).