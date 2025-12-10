Президент «АвтоВАЗа» назвал маловероятным возвращение Renault и Nissan

Он объяснил, что все больше инвестиций вкладывается в развитие площадок бывших партнеров, увеличивая стоимость возврата для них. Соколов отметил и геополитический фактор. Он напомнил, что недавно Renault была включена в России в санкционный список в числе европейских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.