«АвтоВАЗ» запустит производство Lada Azimut в сентябре

Директор продуктовых программ и проектов «АвтоВАЗа» Олег Груненков сообщил, что длина Lada Azimut составляет 4,42 м, ширина – 1,84 м, высота – 1,61 м, дорожный просвет – почти 21 см. Объем багажника превышает 500 л. В базовой комплектации кроссовер будут оснащать двигателем объемом 1,6 л и мощностью 120 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. В более дорогих версиях будет доступен мотор объемом 1,8 л и мощностью 132 л. с. с вариатором.