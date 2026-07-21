В Россию за 4,5 года ввезли более 1 млн праворульных автомобилей

В Россию за 4,5 года ввезли более 1 млн праворульных автомобилейСтоимость таких машин выросла на 40%
С января 2022 г. по июнь 2026 г. в Россию было ввезено 1,03 млн автомобилей с правым расположением руля. Основную часть импорта составили легковые автомобили – около 1 млн единиц, еще порядка 30 000 пришлось на коммерческий транспорт, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По данным агентства, подавляющее большинство ввезенных машин, около 98%, относятся к категории подержанных автомобилей старше трех лет. Средний возраст таких транспортных средств составляет пять–шесть лет.
Лидером по количеству ввезенных автомобилей остается Toyota, на которую пришлось 38% импорта. Далее следуют Honda с долей 28,3%, Nissan – 8,7%, Suzuki – 5% и Subaru – 4,8%. Наиболее массовой моделью стала Honda Freed – в Россию ввезли 74 394 таких автомобиля. В первую десятку также вошли Honda Fit (60383), Toyota Corolla (55543), Honda Stepwgn (44525), Honda Vezel (38333), Nissan Note (35847), Toyota Wish (34627), Suzuki Jimny (23255), Toyota Vitz (23194) и Toyota C-HR (20667).
Как отметил директор «Автостата», почти 98% автомобилей с правым рулем, ввезенных в страну за последние 4,5 года, оснащены двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Средняя стоимость праворульных автомобилей, представленных в объявлениях на классифайдах, сейчас составляет от 1,5 до 2 млн руб. По оценке агентства, за указанный период этот показатель увеличился примерно на 40%.
По данным «Автостата», по итогам января-июня 2026 г. на вторичном рынке россияне приобрели 2,89 млн автомобилей, что на 5,5% превышает результат аналогичного периода 2025 г. В июне 2026 г. россияне приобрели 507 700 легковых автомобилей с пробегом, что на 0,7% меньше, чем в мае, но на 8,6% больше, чем в июне 2025 г. Наиболее востребованной маркой на рынке подержанных автомобилей остается LADA, продажи которой в июне достигли 114 000 единиц. На втором месте Toyota с результатом 55 300 автомобилей. В первую пятерку также вошли Kia, Hyundai и Volkswagen.
3 июля Минпромторг сообщил, что в июне рынок новых транспортных средств составил 127 607 штук, что на 26,4% превышает показатель июня прошлого года. В сравнении с маем рынок вырос на 5,3%. Рынок новых отечественных автомобилей составил 82 242 шт. Он вырос на 46,2% относительно аналогичного периода 2025 г. За январь – июнь 2026 г. в России было реализовано 679 821 транспортное средство. Объем продаж новых отечественных авто вырос до 430 982 шт. (+29,3% год к году). Благодаря этому доля российской продукции в общем объеме рынка за полугодие выросла до 63,4% (+8 п. п.).