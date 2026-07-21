В Россию за 4,5 года ввезли более 1 млн праворульных автомобилей

По данным «Автостата», по итогам января-июня 2026 г. на вторичном рынке россияне приобрели 2,89 млн автомобилей, что на 5,5% превышает результат аналогичного периода 2025 г. В июне 2026 г. россияне приобрели 507 700 легковых автомобилей с пробегом, что на 0,7% меньше, чем в мае, но на 8,6% больше, чем в июне 2025 г. Наиболее востребованной маркой на рынке подержанных автомобилей остается LADA, продажи которой в июне достигли 114 000 единиц. На втором месте Toyota с результатом 55 300 автомобилей. В первую пятерку также вошли Kia, Hyundai и Volkswagen.