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Росстандарт запретил продажу ряда моделей грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Ведомости

Росстандарт запретил выпуск нескольких моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствия требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под запрет попали транспортные средства марки Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также марки Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. Ведомство уточнило, что выпуск этих моделей в обращение в России запрещен.

По данным Росстандарта, в ходе внеплановых проверок были выявлены нарушения обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, они касаются эффективности тормозной системы, крепления ремней безопасности, рулевого управления, оснащения задними и боковыми защитными устройствами, а также установки системы вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, выявлен ряд нарушений в документации.

Росстандарт предписал официальным представителям производителей разработать программу отзывной кампании для устранения выявленных нарушений как в уже эксплуатируемых, так и в еще не реализованных автомобилях. После согласования программы с ведомством владельцев транспортных средств уведомят о возможности бесплатного ремонта.

Также официальным представителям предписано приостановить реализацию указанных моделей и устранить причины выявленных нарушений. В Росстандарте сообщили, что представительства уже прекратили продажи продукции, подпавшей под ограничения, и приступили к подготовке программ по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан.

30 июля 2025 г. Росстандарт запрещал продавать девять моделей грузовых автомобилей китайского производства от брендов Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak. Ведомство приостанавливало действие сертификатов соответствия на эти машины. 

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