Росстандарт запретил продажу ряда моделей грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Росстандарт предписал официальным представителям производителей разработать программу отзывной кампании для устранения выявленных нарушений как в уже эксплуатируемых, так и в еще не реализованных автомобилях. После согласования программы с ведомством владельцев транспортных средств уведомят о возможности бесплатного ремонта.