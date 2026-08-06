Росстандарт запретил продажу ряда моделей грузовиков Dongfeng и Zoomlion
Росстандарт запретил выпуск нескольких моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствия требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Под запрет попали транспортные средства марки Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также марки Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. Ведомство уточнило, что выпуск этих моделей в обращение в России запрещен.
По данным Росстандарта, в ходе внеплановых проверок были выявлены нарушения обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, они касаются эффективности тормозной системы, крепления ремней безопасности, рулевого управления, оснащения задними и боковыми защитными устройствами, а также установки системы вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, выявлен ряд нарушений в документации.
Росстандарт предписал официальным представителям производителей разработать программу отзывной кампании для устранения выявленных нарушений как в уже эксплуатируемых, так и в еще не реализованных автомобилях. После согласования программы с ведомством владельцев транспортных средств уведомят о возможности бесплатного ремонта.
Также официальным представителям предписано приостановить реализацию указанных моделей и устранить причины выявленных нарушений. В Росстандарте сообщили, что представительства уже прекратили продажи продукции, подпавшей под ограничения, и приступили к подготовке программ по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан.
30 июля 2025 г. Росстандарт запрещал продавать девять моделей грузовых автомобилей китайского производства от брендов Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak. Ведомство приостанавливало действие сертификатов соответствия на эти машины.