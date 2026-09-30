«АвтоВАЗ» представил флагманский кроссовер Lada Azimut
Azimut создан на платформе Lada Vesta. Серийное производство модели запустили в Тольятти 25 сентября. Кроссовер получил новые двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно.
Для Azimut предусмотрены три эксклюзивных цвета: бежевый «Гоби», зеленый «Эмеральд» и цвет морской волны «Серенада». Представленный на выставке автомобиль окрашен в оттенок «Эмеральд».
На стенде также показали Niva Sport в уникальном оранжевом цвете «Шелковый путь». Модификация создана на базе Niva Legend и оснащается двигателем объемом 1,6 л мощностью 122 лошадиные силы. Автомобиль получил спортивную подвеску и доработанную систему полного привода.
25 сентября президент России Владимир Путин поздравил «АвтоВАЗ» с выпуском Lada Azimut. Глава государства подчеркнул, что выпуск новой модели стал возможен благодаря слаженному труду коллектива конструкторов, инженеров, дизайнеров и других специалистов. Также власти рассчитывают, что «Автоваз» продолжит пополнять линейку своей продукции.
17 июля вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия «АвтоВАЗа» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже. Вице-премьер отметил, что Lada Azimut отличается высоким качеством.
В январе – июле 2026 г. продажи новых автомобилей Lada составили 183 100 единиц, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем в июле 2025 г. По итогам первых семи месяцев продажи составили 183 091 машину, что сопоставимо с объемом годичной давности. Наибольшую положительную динамику среди моделей показала обновленная Lada Niva Travel.