«АвтоВАЗ» представил флагманский кроссовер Lada Azimut

В январе – июле 2026 г. продажи новых автомобилей Lada составили 183 100 единиц, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем в июле 2025 г. По итогам первых семи месяцев продажи составили 183 091 машину, что сопоставимо с объемом годичной давности. Наибольшую положительную динамику среди моделей показала обновленная Lada Niva Travel.