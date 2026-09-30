Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SMLT236-1,91%CNY Бирж.12,527+0,47%IMOEX2 255,6-0,32%RTSI841,62-0,32%RGBI111,29+0,13%RGBITR763,39+0,16%
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» представил флагманский кроссовер Lada Azimut

Ксения Наумчик
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

«АвтоВАЗ» представил флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке «Иннопром» в Минске. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Azimut создан на платформе Lada Vesta. Серийное производство модели запустили в Тольятти 25 сентября. Кроссовер получил новые двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно.

Для Azimut предусмотрены три эксклюзивных цвета: бежевый «Гоби», зеленый «Эмеральд» и цвет морской волны «Серенада». Представленный на выставке автомобиль окрашен в оттенок «Эмеральд».

На стенде также показали Niva Sport в уникальном оранжевом цвете «Шелковый путь». Модификация создана на базе Niva Legend и оснащается двигателем объемом 1,6 л мощностью 122 лошадиные силы. Автомобиль получил спортивную подвеску и доработанную систему полного привода.

25 сентября президент России Владимир Путин поздравил «АвтоВАЗ» с выпуском Lada Azimut. Глава государства подчеркнул, что выпуск новой модели стал возможен благодаря слаженному труду коллектива конструкторов, инженеров, дизайнеров и других специалистов. Также власти рассчитывают, что «Автоваз» продолжит пополнять линейку своей продукции.

17 июля вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия «АвтоВАЗа» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже. Вице-премьер отметил, что Lada Azimut отличается высоким качеством.

В январе – июле 2026 г. продажи новых автомобилей Lada составили 183 100 единиц, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем в июле 2025 г. По итогам первых семи месяцев продажи составили 183 091 машину, что сопоставимо с объемом годичной давности. Наибольшую положительную динамику среди моделей показала обновленная Lada Niva Travel.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её