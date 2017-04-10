Сеть «Живика» откроет в Петербурге 30 аптек

Первая петербургская аптека «Живика» – на Новочеркасском проспекте – открылась в середине февраля этого года, вторая – на ул. Ярослава Гашека – в конце марта, сообщила пресс-служба ГК «Протек». Дискаунтер «Живика» – один из форматов аптечной сети «Ригла» (входит в ГК «Протек»). Всего в Петербурге планируется запуск более 30 аптек «Живика», говорит представитель компании, не называя сроков. В России работает 72 аптеки «Живика», из них около 40 – в Москве. Точки расположены в спальных районах вблизи метро, площадь аптек – от 80 до 120 кв. м, ассортимент – более 6000 наименований.

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