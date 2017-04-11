Решения о восстановлении Загорской ГАЭС-2 пока нет

Ввод станции в эксплуатацию планировался к 2014 г., но в сентябре 2013 г. в результате размыва грунта произошли осадка здания станции, затопление машинного зала и пристанционной площадки

Принятие решения о восстановлении Загорской ГАЭС-2 «Русгидро» будет зависеть от технической и экономической целесообразности. Пока ожидается заключение технологического аудита, передал «Интерфакс» со ссылкой на замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Аудит должен был завершиться к концу прошлого года, но еще не готов, сказал Кравченко.