Производитель печенья Oreo может начать поиски нового гендиректора

Розенфельд руководит корпорацией с 2006 г., в мае ей исполнится 64 года

Mondelez International наняла рекрутера Heidrick & Struggles International, а ее совет директоров недавно обсуждал внутренних кандидатов на должность гендиректора, рассказали люди, знакомые с ситуацией. Некоторые из них уточняют: совет пока не просил Heidrick & Struggles провести собеседования с кандидатами, а срок передачи полномочий определит нынешний руководитель компании и председатель ее совета директоров Айрин Розенфельд.