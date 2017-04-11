Агропром
Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Здоровый выбор Mondelez

Производитель печенья Oreo может начать поиски нового гендиректора

Возможные причины – давление акционеров-активистов и смена предпочтений потребителей
Розенфельд руководит корпорацией с 2006 г., в мае ей исполнится 64 года
Розенфельд руководит корпорацией с 2006 г., в мае ей исполнится 64 года
А. Гордеев / Ведомости

Mondelez International наняла рекрутера Heidrick & Struggles International, а ее совет директоров недавно обсуждал внутренних кандидатов на должность гендиректора, рассказали люди, знакомые с ситуацией. Некоторые из них уточняют: совет пока не просил Heidrick & Struggles провести собеседования с кандидатами, а срок передачи полномочий определит нынешний руководитель компании и председатель ее совета директоров Айрин Розенфельд.

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