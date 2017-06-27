Развивать бренд Vera Wang в России теперь будет группа Мercury

Платья марки Vera Wang уже начали продавать в мультибрендовом свадебном бутике Wedding by Mercury в Барвихе Luxury Village Bebeto Matthews / AP

Группа Mercury получила эксклюзивные права на развитие культового бренда Vera Wang в России, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Mercury. Это подтверждает представитель Vera Wang. Контракт заключен в январе 2017 г. на 5 лет, уточнила представитель Mercury. Других его условий она не раскрыла.

Платья марки Vera Wang уже начали продавать в мультибрендовом свадебном бутике Wedding by Mercury в Барвихе Luxury Village, рассказали в пресс-службе Mercury. Площадь магазина 220 кв. м, он открылся весной 2017 г., в нем продают платья таких брендов, как Oscar de la Renta, Elie Saab, Zuhair Murad и др. Отдельный корнер Vera Wang площадью до 100 кв. м заработает в ЦУМе до конца 2017 г., отметили в компании, здесь, кроме свадебной коллекции, будет и вечерняя.

Vera Wang — бренд американского дизайнера Веры Вонг. Она с детства профессионально занималась фигурным катанием, но после того как не попала в олимпийскую сборную США, ушла в индустрию моды. Она более 15 лет работала в журнале Vogue. В 1990 г. она открыла собственный салон. Вонг известна своими свадебными платьями, но дизайнер также делает вечерние платья, одежду для фигуристов, парфюмерию и очки. Ее платья часто выбирают на торжественные мероприятия представители шоу-бизнеса, жены и дочери политиков. Показы Vera Wang регулярно проходят на Неделе моды в Нью-Йорке. Цены на свадебную коллекцию начинаются от $2900, говорится на сайте Vera Wang.

«Это знаковый бренд для свадебной моды, мы очень горды, что в Москве невесты смогут подобрать себе платье Vera Wang именно у нас», — комментирует вице-президент Mercury Алла Вербер. Цены на платья будут начинаться от $4500. Существенной разницы с ценами в США не будет, уточнили в пресс-службе Mercury. Бутики Vera Wang в Европе и США ориентированы на заказ платьев под клиента, мы заранее закупаем платья в нескольких размерах, чтобы покупательницы не ждали по 4-5 месяцев, добавили в компании.

Монобрендовый бутик Vera Wang на Кузнецком мосту, 21/5, в Москве открылся с сентября 2012 г. Как писал Vogue, это был единственный бутик дизайнера в Восточной Европе. Магазин занимал два уровня общей площадью 250 кв. м. Сейчас на его месте салон паркета. По данным сайта Vera Wang, сейчас магазина в России нет. Закрытие бутика связано с окончанием срока действия лицензии с прежним российским партнером, знает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Бутик Vera Wang на Кузнецком мосту развивало ООО «Вера Ванг рус». По данным ЕГРЮЛ на 27 июня 2017 г., единственным владельцем «Вера Ванг рус» являлся ее гендиректор Александр Спивак. По данным «СПАРК-Интерфакса», среди бывших совладельцев Елена Рыжкова, ей принадлежит свадебный салон Plumage (ООО «Легенда о стиле») на Кутузовском проспекте в Москве. С ней связаться не удалось.

Выручка ООО «Вера Ванг рус» в 2015 г. упала на 4% год к году до 45,2 млн руб., чистая прибыль выросла на 8,3% до 3,1 млн руб, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (данных за 2016 г. нет). Связаться с Натальей Батурой через пресс-службу Fashion Consulting Group, где она указана как бизнес-тренер, а также руководитель Plumage и совладелица монобренда Vera Wang, не удалось.

Сейчас в Plumage распродают платья Vera Wang со скидкой 50% – они остались после закрытия магазина на Кузнецком мосту в декабре, рассказали по телефону в салоне корреспонденту «Ведомостей», представившемуся покупателем. Осталось около 25 платьев разных размеров, самое дешевое стоит 200 000 руб., последняя поставка была в 2016 г., новых точно не будет, уточнил сотрудник магазина.

По данным Fashion Consulting Group, рынок свадебных товаров в России в 2016 г. упал на 24% до $290 млн. Этот рынок зависит не только от доходов населения, но и от демографических показателей, говорит Лебсак-Клейманс. Сейчас замуж выходят дети 1990-х, когда рождаемость была на очень низком уровне, поэтому количество браков сократилось, добавляет она.